北韓斥美日韓軍演 1周2射彈 放話將壓倒性反制

北韓當地時間7月1日上午發射了一枚型號不明的彈道飛彈，這是過去一週以來北韓第2次射彈。圖為南韓人6月26日在首爾車站觀看北韓當天射彈新聞。 （ 歐新社）

北韓 甫於6月30日譴責美日韓日前的「自由刀刃」軍演，已發展成「亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）」，警告會有「致命後果」，並放話將採取「進攻且具壓倒性」的反制措施。南韓 軍方發現，北韓在當地時間7月1日上午向東連續發射2枚彈道飛彈 ，這是去一周以來北韓第2次射彈，外界解讀似在抗議美日韓軍演。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓首先於上午5時5分於黃海南道朝東北方發射短程彈道飛彈，接著於5時15分又發射型號不明的彈道飛彈，除此之外並未有諸如射程等更多細節。北韓此次發射彈道飛彈之前，才剛在6月26日向東海（日本海）試射飛彈。

北韓官媒聲稱6月26日試射多彈頭飛彈成功，南韓軍方28日則公開監測影像反駁，北韓報導公開的照片與實際發射飛彈不符，明顯是試射失敗，且發射的不可能是多彈頭飛彈。

另據路透報導，美日韓三國27日起展開一連三天、名為「自由刀刃」（Freedom Edge）大規模聯合軍事演習，美國核動力潛艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、日本護衛艦愛宕號（JS Atago）以及南韓KF-16戰機組都將參與其中，將聚焦於彈道飛彈、防空、反潛作戰以及網路防禦訓練。

美日韓領袖去年舉行三方峰會，並同意每年舉行聯合軍演，在面對平壤核武威脅及中國持續擴張區域影響力之際展現團結。

北韓外務省6月30日對外政策室發表聲明，嚴厲譴責美日韓一再鹵莽軍事挑釁。聲明指摘「自由刀刃」聯合軍演的危險性在於其是3國軍事同盟的「組織化、體系化和實物化」的產物。美日韓三方聯合軍演的「定期化」表明，美國圍堵並遏制自主主權國家以確保其軍事支配權的稱霸世界戰略，已踰越紅線，給世界安全環境和地緣政治格局帶來極其消極的影響。

北韓外交部表示，華盛頓正繼續努力將南韓和日本加入北約，還說南韓試圖向烏克蘭供應武器就是這項努力的一個例子。

南韓和美國指控北韓向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器。俄羅斯和北韓都否認有此類交易。