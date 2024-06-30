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新國會輪廓將浮現 法國會首輪選舉登場 極右翼有望贏得歷史性勝利

中央社／巴黎30日綜合外電報導
法國國會首輪選舉30日登場。圖為投票站擺放極右翼政黨「國民聯盟」的選票。（路透）
法國國會首輪選舉30日登場。圖為投票站擺放極右翼政黨「國民聯盟」的選票。（路透）

法國國會首輪選舉今天登場，選民開始前往投票所投票，這場至關重要的選舉可能改變法國政治走向，並見證瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的極右翼政黨首次掌權。

綜合法新社與路透社報導，法國本土投票所於格林威治標準時間6時（美東時間凌晨2時）展開首輪投票，預計12小時後結束投票，接著會立刻公布通常具有一定準確度的選舉結果預測。

法國海外領地的選民已在週末稍早進行投票。此次國會選舉的合格選舉人數約為4900萬人。

隨著俄烏戰爭邁入第3年、能源與食品價格漲更高，標榜反移民和疑歐派的法國極右翼政黨「國民聯盟」（RN）支持度已竄升，儘管總統馬克宏（Emmanuel Macron）矢言力阻該黨崛起。

法國國會下議院國民議會（National Assembly）總計577個席次要改選，分兩輪進行。在7月7日第二輪投票後，新國會的輪廓將清楚浮現。

多數民調顯示，「國民聯盟」有望在下議院贏得最多席次，但能否贏得絕對多數席次仍是未知數。

這場選舉預計催出高票數，根據選前封關民調，「國民聯盟」的得票率預估介於35%至37%，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）則是27.5%至29%，馬克宏的中間派陣營為20%至21%。

瑪琳．雷朋26日接受報社採訪時說，「我們將贏得絕對多數（席次）」，她並預估，她的同黨後起之秀、28歲的巴德拉（Jordan Bardella）有望成為新總理。

若「國民聯盟」贏得下議院絕對多數席次，法國外交可能邁入空前的動盪期。馬克宏已表示他到2027年任期結束前將繼續擔任總統，他將與巴德拉爭奪代表法國的發言權。

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