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花俏宣傳沒有了 日本東京新制上路 街頭LED廣告宣傳車將不復見

中央社／東京30日綜合外電報導
過去在日本東京街頭經常可見具聲光效果的LED廣告宣傳車，由於東京都政府考量對市容與交通造成影響，今天擴大管制所有宣傳車都不得用LED播放影像，過去的宣傳方式將不復見。東京街景。（美聯社）
過去在日本東京街頭經常可見具聲光效果的LED廣告宣傳車，由於東京都政府考量對市容與交通造成影響，今天擴大管制所有宣傳車都不得用LED播放影像，過去的宣傳方式將不復見。東京街景。（美聯社）

過去在日本東京街頭經常可見具聲光效果的LED廣告宣傳車，由於東京都政府考量對市容與交通造成影響，今天擴大管制所有宣傳車都不得用LED播放影像，過去的宣傳方式將不復見。

有關業者利用貨車作為廣告載體的「廣告宣傳車」，東京都政府一直以來透過戶外廣告物條例施行規則，要求在東京都街道行駛的廣告宣傳車，必須事前接受公益社團法人「東京屋外廣告協會」審查並獲同意，審查原則包括「廣告須適合公共空間」、「須顧及街道景觀」、「不能讓民眾感到不快」等。

但上述規範僅限懸掛東京都車牌的車輛，懸掛外縣市車牌的廣告宣傳車可不受限制進入東京市區。

東京都知事小池百合子日前表示，「花俏加上發光的廣告宣傳車會傷害城市良好景觀，我也聽到有人擔心這些車輛會造成交通環境惡化」。

日本TBS電視台今天報導，東京都政府今年3月已針對現有條例進行修正，並預告從6月30日開始納管包括懸掛外縣市車牌的所有廣告宣傳車。因此今天新制上路後，所有進入東京都的宣傳車都不能再播放使用影像或螢光素材等的廣告。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府新制除禁止利用發光二極體（LED）播放影像等，或是有造成其他駕駛人專注力顯著下降之虞的廣告外，其他部分還包括要求廣告業者先向區市町村各級政府說明宣傳車行駛路線並獲許可，及由業界團體進行廣告設計審查等。

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