全球熱翻 20首都35℃高溫天數 30年來增52%

印度新德里夏日飆高溫，一名婦女日前在用市政水罐車裝滿飲用水後，將水倒在頭上消暑。（路透）

總部設於英國倫敦的智庫國際環保開發研究所（IIED）今天發布分析結果顯示，德里、雅加達和布宜諾斯艾利斯等全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。

路透社報導，全球20個人口最多的首都共住有超過3億人，他們特別容易受到氣候變遷造成氣溫上升的影響，因為道路的瀝青和建築物會吸收和保留熱度。

印度 德里、孟加拉達卡和菲律賓馬尼拉等首都今年已受危險的熱浪 侵擾，導致大量跟高溫 相關的死亡事件以及學校被迫停課。

根據氣象站數據，德里已遭遇到74年來最長、最嚴重的熱浪。印度全國都被熱浪籠罩，許多城市連續數個星期都面臨著攝氏45度高溫，直到7月中旬為止，全國更有近200人被熱死，是今年亞洲熱浪中災情最慘重的國家。

印度極端高溫日均40度，隨之而來的是其冷氣銷售量也創下新紀錄，成為全球冷氣數量增長最快的市場。印度14億人口裡目前仍有80%以上的國民沒有使用冷氣。但國際貨幣基金（IMF）估算，印度2023年的人均實質GDP已超過9千美元，預計不久就將跨越「全民購買冷氣的1萬美元收入門檻」，因此各大家電廠商都極為看好印度的市場前景，預期印度必將成為全世界最龐大的家用空調市場，為世界增加至少10億台冷氣的購買商機。

當地業者推估，今年夏天印度的冷氣銷售量可能會增長60%，相較於以往的買氣高出超過一倍。「我們在3個月內就賣出了9個月份的量。」業者表示。

當前冷氣已經成為印度家庭的必需品，但其高昂的費用卻不是人人負擔得起。數據顯示，印度的冷氣購買者超過一半需要透過貸款購買，貸款購買冷氣是貧窮者不得已而必須做出的選擇。加州大學柏克萊分校的研究人員調查發現，「已擁有空調的富人家庭和還未能買得起空調的窮人家庭之間的差距正在擴大」。