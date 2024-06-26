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全球奢華生活最貴城市 新加坡蟬聯第1 紐約輸倫敦

編譯葉亭均／綜合25日電
2024年全球財富及高端生活報告顯示，想過奢侈日子，在新加坡的生活成本依然最高。（路透）
2024年全球財富及高端生活報告顯示，想過奢侈日子，在新加坡的生活成本依然最高。（路透）

對於想過著高級精緻生活的高淨值人士（HNW）而言，新加坡依然是全世界最昂貴的城市，紐約則是全世界第7貴的城市、邁阿密排第15。

根據瑞士寶盛銀行（Julius Baer）25日最新出爐的「 2024年全球財富及高端生活報告」，新加坡連續第二年蟬聯榜首，反映這城市國家政治和經濟穩定，加上利商環境，持續吸引超富豪進駐。

這份研究發現，以美元計算，全球「過上奢華生活的成本」，也就是包含擁車、豪宅、威士忌、高級餐飲和購買珠寶精品等生活的成本，今年增加4%，增幅較去年的6%減緩。

每個城市都有其昂貴使然因素。在新加坡，購車成本驚人，在香港則是法律服務費用，在上海則是高檔餐飲。

香港和倫敦分別升高一名，盤踞第二與第三名。在香港，要聘請律師的費用是全世界最貴，買豪宅的成本則是世界第二高；倫敦排名升高的部分原因是英鎊匯率走強，且英國脫歐後「有些正常化了」。

上海則落居至第四名，可能原因是房地產市場面臨挑戰，且消費者信心變得疲軟。

台北的排名則從2022年的第3名、2023年的第八名，今年下滑至第13名。

東京排名直落至23名，原因是日圓匯率走貶。指數中許多最大的變化都是因為匯率變動。現在以美元計價，在智利首都聖地牙哥過上奢侈生活的成本就比在東京還高，報告指出，這是以往「無法想像得到的」。

瑞士蘇黎世攀升至第六名，是今年排名躍升最多的城市，主因是瑞郎升值。

寶盛銀行這份高端生活報告排出全世界25大「最貴城市」，內容是分析住房、擁車、商務艙航班、學校教育、晚餐與其它奢侈生活項目。該銀行是在今年2月至3月期間對存在銀行家庭資產超過100萬美元或以上高淨值人士進行調查。

杜拜從2023年的第7名落至第12名。雖然新加坡、香港仍盤踞排行榜高位，但東京、曼谷和雅加達等其他亞洲城市的名次則是下滑。

2024年全球財富及高端生活報告列出的全球15大奢侈生活最貴城市，依次為新加坡、香港、倫敦、上海、摩納哥、蘇黎世、紐約、巴黎、聖保羅、米蘭、雪梨、杜拜、台北、雅加達和邁阿密。

新加坡 香港 匯率

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