俄報復官媒遭禁 封鎖81歐盟媒體平台 美批「害怕揭露真相」

歐盟5月宣布封鎖4家克里姆林宮控制的媒體後，俄羅斯為報復官媒遭禁，宣布封鎖81歐盟新聞媒體平台；圖為法國的「世界報」（Le Monde）。（路透）

為了報復歐洲聯盟（EU）對數家俄國 官方新聞媒體實施廣播禁令，俄羅斯 表示，將在俄國境內封鎖81個歐盟國新聞媒體的平台，包括法新社的網站；美國國務院就此表示，此舉顯示俄羅斯當局「害怕揭露真相」。

中央社引述法新社報導，歐盟5月宣布決定封鎖4家克里姆林宮控制的媒體，理由是它們為俄羅斯全面侵略烏克蘭 的行動提供「辯護和支持」。

俄羅斯外交部25日發布聲明，宣布對「來自歐盟成員國的新聞媒體實施反擊限制措施，將其廣播資源排除在俄國領土之外」，同時公布被封鎖的平台清單，並將這項行動歸咎於布魯塞爾。

這份禁播名單上包括法新社的主網站afp.com和其客戶入口網站afpforum.com、法國世界報（Le Monde）、解放報和十字報、新聞頻道LCI和CNews以及法國廣播電台和Arte等法國媒體；還包括德國明鏡周刊（Der Spiegel）、西班牙世界報（El Mundo）和國家報、義大利電視台RAI。

俄羅斯自從對烏克蘭發動全面侵略後，已封鎖大多數西方媒體及西方社群媒體巨擘。

對於俄羅斯總統普亭的統治或其攻打烏克蘭的行動加以批評的俄國媒體，也都已遭到封禁、騷擾或判定違法，許多俄國獨立新聞媒體和記者都已逃出國流亡海外。

法廣報導稱，美國國務院25日表示，俄羅斯封鎖其境內包括法新社網站在內的歐盟國家新聞媒體平台，此舉顯示俄羅斯當局「害怕真相」。

美國國務院發言人米勒則稱：「這是俄羅斯政府壓制新聞行業的又一個例證，顯示俄羅斯當局害怕其所作所為的真相被本國人民會聽到。」

另據衛報報導，烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov）指揮官克羅特維奇（Bohdan Krotevych）指控聯合部隊司令索多利（Yurii Sodol）指揮不利造成大量烏軍傷亡後，烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布任命荷納托夫（ Andriy Hnatov）取代索多利，但未提供任何理由。

克羅特維奇日前在社群平台Telegram指控，某烏克蘭軍官指揮不利，造成前線挫敗，「殺害的烏克蘭士兵比任何俄羅斯軍官都多」。

克羅特維奇並未指名道姓，但是他說，「所有士兵都明白我說的是誰，因為99%軍人都憎恨他的所作所為」，還補充已經呼籲烏克蘭國家調查局對索多利的活動進行調查。

亞速營指揮官在烏克蘭被尊為英雄，去年他們負責領導馬立波（Mariupol）防禦行動，當地是俄國入侵行動中占領的最大城市。

索多利今年2月在一系列爭議的軍方高層任命案中出任聯合部隊司令，負責領導烏克蘭東部和南部軍隊，該地區近幾個月受到俄軍猛烈攻勢。

而烏克蘭軍事觀察員亦樂見索多利被解職。前《基輔獨立報》防務記者波諾瑪璉科（Illia Ponomarenko）稱，索多利是「極不受歡迎的高級軍事指揮官，軍中經驗令人髮指」。

荷納托夫自2022年一直擔任南部戰區副司令，從俄軍手中奪回南部赫松州（Kherson）大部分領土，有效發揮領導作用。