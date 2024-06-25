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英擬廢「非定居者」免稅 外籍富人大舉出走

編譯中心╱綜合24日電

英國經濟長期不見起色，愈來愈多富裕的外國人紛紛離開英國。金融時報報導，執政和在野黨均打算逐步取消「非定居者」的特殊稅務身分，這意味英國的非本地居民在海外的收入，日後也須在英國繳稅。

報導指出，「非定居者」身分是指居於英國，但在稅務身分上並不以英國為「永久居住地」的人，按現行規定，他們在英國的收入需要在英國報稅，但海外收入只要不匯入英國，就無須在英報稅。今年4月，英國財政大臣杭特宣布會逐步取消非定居者特殊稅務身分。工黨也說，一旦工黨上台，不但會取消該身分，還會推翻保守黨允許非定居者部分外國資產在英免徵遺產稅的決定。

據統計，近年已有不少富裕的外國人離開英國，2017年至2023年間，英國淨損失了約1.65萬名身家超過100萬英鎊(約128萬美元)的富裕階層。一名在倫敦生活15年的億萬富豪表示，他正在將稅務居住地遷往中東阿布扎比。

英國稅務律師分析，離開英國的外國人，最喜歡的目的地包括義大利、希臘、葡萄牙、西班牙和瑞士等，阿聯酋和美國也是備選項。分析指出，以義大利為例，當地以每年徵收10萬歐元(約10.8萬美元)，換取非定居者無須為海外收入在意繳稅，對於年收入超過25萬歐元(約27萬美元)的人士，該政策很有吸引力。

英國截至2022年約有6.8萬名非定居者，稅務律師說，這些富裕的外國人在稅收、企業經營、就業和消費等領域，其實都為英國經濟作出相當貢獻，應當努力挽留他們。

研究英國稅收的智庫財政研究所稅務主管米勒稱，富裕外國人離開英國的趨勢很難量化，「但如果（政策制訂者）知道，增加稅收會導致人們離開、政府反而會承受損失，那麼增稅就不是明智的舉措。」

義大利 報稅 就業

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