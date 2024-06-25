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85%教育設施停擺…戰爭阻考試 加薩青少年夢碎

編譯中心╱綜合24日電

加薩走廊的青少年本應在6月參加期末考試，這是他們進入大學、追求終生理想前的最後一道障礙，但這片巴勒斯坦領土上的戰爭粉碎了學子們的希望。哈瑪斯控制下的加薩教育部表示，加薩85%的教育設施因戰火而停止使用。

中央社引述法新社報導，來自加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）的18歲學生法拉 （Baraa al-Farra）說：「我熱切期待考試，但戰爭阻礙了考試，也摧毀我的快樂…我們不知道戰火會持續多久，也不知道它會剝奪我們的教育多少年。」

加薩近9個月的戰爭始於去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動史無前例的攻擊。

聯合國支持的組織「教育群集」（Education Cluster）估計，加薩超過75%的學校需要全面重建或大規模修復，才能重新開放。

18歲的尼哈德（Liliane Nihad）從加薩北部的加薩市遷徙到甘尤尼斯，她說，她與同學等了12年才得以參加考試，期望通過後進入大學，「但這場該死的戰爭剝奪了一切」。

尼哈德說，她一直希望學習英語、取得博士學位，「但這全都煙消雲散了」。

數十名學生和教師22日在加薩市的黎瑪區（Al-Rimal）抗議，表達對於現況的憤怒。他們高喊「要求參加高中考試的權利」、「要書不要炸彈」，同時擺出空椅子，象徵在戰爭中喪命的學生。

以色列占領的約旦河西岸的學生，以及設法逃到鄰國埃及的加薩人都將參加考試。但即使對這些學生來說，戰爭也打亂了很多事。

自加薩戰爭爆發以來，約旦河西岸的暴力加劇。巴勒斯坦的瓦法社（Wafa）報導，當地有數百名巴勒斯坦人遭殺害，包括20名高中生。

報導提到，預計今年有8萬9000名來自加薩和約旦河西岸的學生參加高中考試；但在加薩根本不會有考試。

聯合國引述巴勒斯坦教育部的說法表示，加薩約有3萬9000名高中生無法參加考試。

加薩 巴勒斯坦 哈瑪斯

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