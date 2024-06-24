以軍爆虐待巴人 「引擎蓋綁傷者」拒救護 國防軍認屬實

以色列軍方22日於哲寧打傷並逮捕一名巴勒斯坦男子，且將其綁在吉普車引擎蓋上（如圖）載走。（路透）

衛報報導，以色列 軍方22日於約旦河西岸城市哲寧（Jenin）逮捕一名已受傷的巴勒斯坦 男子，並且將其綁在吉普車引擎蓋上載走，不當對待嫌犯引發各界質疑；以色列軍方證實影片屬實，坦言此舉違反準則，正在展開調查。

近日社群媒體流傳一段影片，巴勒斯坦男子阿茲米（Mujahed Azmi）在哲寧遭國防軍打傷、逮捕後，被綁在軍用吉普車上載走，途中經過兩輛救護車。路透已經核實影片，且在事發地點採訪一名目擊者證實日期。

而阿茲米家屬亦證實，阿茲米在逮捕行動中受傷，可是當家屬要求叫救護車時，軍方卻將他綁在引擎蓋上帶走。

半島電視台引述巴勒斯坦救護車司機穆斯塔法表示，看見受傷男子一條手臂被綁在車頭擋風玻璃上，另一隻手掩蓋腹部。他們請求以軍把男子交給他們，但以軍拒絕，逕自駕車 駛過。

以色列國防軍22日坦承影片屬實，指出事件發生在當天稍早，以軍在約旦河西岸北部靠近哲寧的區域拘留遭通緝的巴勒斯坦嫌犯，當時以軍與槍手交火，影片中的男子在槍戰中被擊中、逮捕，以軍懷疑該男也參與槍戰。

以色列軍方聲明表示，國軍「將該名嫌犯綁在車蓋上帶走」已經違反軍方行為準則，目前正在展開調查，並補充阿茲米後來被轉送紅新月會（Red Crescent）治療。

卡塔爾半島電視台報導，這並非以軍首次被指挾巴人平民作人盾，人權組織也多次指控以軍在搜捕行動中把未成年巴人用作人盾。包括一次針對西岸城鎮杰里科的突襲行動。巴勒斯坦保護兒童國際組織（DCIP）表示，以軍在上月6日搜捕西岸北部圖勒卡爾姆（Tulkarm）期間，利用3名12至14歲巴人兒童和少年當成人盾，走在他們前面幫手敲門，並在其中兩人頭上開槍威嚇示警，並用棍棒毆打他們。

據了解，聯合國巴勒斯坦領土人權狀况特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）日前在社交平台X形容事件是以軍「在行動中利用人盾」，批評以色列「重新演繹國際法的行為」讓人「目瞪口呆」。全美最大的穆斯林權益組織「美國—伊斯蘭關係委員會」（CAIR）亦譴責事件。

美國國防大學近東南亞戰略研究中心副教授德斯羅切斯（David Des Roches）認為，以軍倘不適當懲處片中違反紀律的行為，恐將惹來其他士兵仿效，因此他期望以軍祭出具阻嚇力的處分。