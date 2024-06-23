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朝覲逾500人熱斃 埃及開罰16旅行社

編譯中心／綜合22日電

埃及數百朝覲者高溫下喪命 當局宣布開罰16間旅行社

伊斯蘭教年度盛事麥加「朝覲」在極端高溫下舉行，死亡人數累計突破千人，其中多數來自埃及；埃及當局22日宣布吊銷16間旅行社的經營許可證，並指控它們應為上述死亡事件負責。

路透報導，埃及醫療和安全消息人士表示，至少有530名埃及民眾在今年麥加（Mecca）朝覲期間死亡，而本月20日成立、由埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）領導的危機處理部門發布聲明稱，已確認有31人因慢性病而喪生。

聲明指出，為死者安排朝覲行程的旅行社沒有向他們提供任何類型的服務，包括醫療援助，惟該部門並未透露相關旅行社的名稱。

這些旅行社被控以個人簽證安排沙烏地阿拉伯的朝覲之旅，而非向沙國官方登記朝覲。

沙國當局針對朝覲者提供的醫療服務，不包括持個人簽證入境者。聲明稱，死亡的朝覲者必須步行穿過沙漠進入麥加，以避免被捕或遭驅逐出境。

埃及當局還表示，這些旅行社沒有為朝覲者提供「適當住宿」，導致他們「因極端高溫而疲憊不堪」。

根據聲明，多數埃及朝覲者皆未向沙國當局登記朝覲。

來自世界各地的大約180萬人參加本月14日至19日舉行、以戶外為主的朝覲活動，許多人年邁體弱。沙國今年夏季炎熱，當地伊斯蘭教聖城麥加本月17日氣溫飆升至攝氏51.8度。

高溫 簽證 沙烏地阿拉伯

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