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以軍疑不當對待巴勒斯坦嫌犯 影片曝光引發爭議

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以軍疑不當對待巴勒斯坦嫌犯 影片曝光引發爭議

中央社／耶路撒冷22日綜合外電報導
以色列軍隊逮捕1名受傷的巴勒斯坦男子，將他綁在軍用吉普車的引擎蓋上強行帶走。（路透）
以色列軍隊逮捕1名受傷的巴勒斯坦男子，將他綁在軍用吉普車的引擎蓋上強行帶走。（路透）

社群媒體上流傳的一段影片顯示，以色列軍隊今天在被占領的約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）逮捕1名受傷的巴勒斯坦男子，還將他綁在軍用吉普車的引擎蓋上強行帶走。

影片顯示，哲寧的巴勒斯坦居民艾茲米（Mujahed Azmi）被綁在吉普車的引擎蓋上，2輛救護車從旁邊經過。

影片曝光後，以色列軍方發布聲明表示，軍隊向1名嫌犯開槍，雙方駁火後士兵打傷嫌犯，並將其逮捕。

此後，「嫌犯被綁在車上，並被警方帶走。」

軍方表示，影片中士兵的行為不符合軍方行動準則，將對此事件展開調查並處理。至於該名受傷男性已被送醫治療。

據艾茲米的家人，他在以軍突襲行動中受傷，當家人要求呼叫救護車時，士兵卻把他綁在引擎蓋上並將吉普車開走。

約旦河西岸的暴力事件早在以哈戰爭爆發前就已有增加，此後隨著軍隊頻繁發動攻擊，當地的暴力事件不斷升級。

巴勒斯坦 以色列 社群媒體

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