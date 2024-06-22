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公布欄之亂？日本東京都知事選舉「裸女圖」掀議 警方警告後撤除

中央社／東京22日綜合外電報導
日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，7月7日將投開票。（中央社）
日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，7月7日將投開票。（中央社）

日本東京都知事選舉6月20日公告後正式開跑，7月7日將投開票。這次選戰除了56人參選創當地選舉史上新高紀錄，也出現「選舉公布欄之亂」，有人張貼猥褻海報遭警方警告後撤除。

日本產經新聞及日本放送協會（NHK）報導，有關東京都知事選舉的候選人選舉海報，東京都選舉管理委員會接獲「有人張貼猥褻海報」等逾千件陳情或質疑意見，在歷屆選戰來看都相當罕見。

就在6月20日公告後，候選人開始在分配到選舉公布欄欄位上貼上宣傳海報，但有民眾透過電話或電子郵件向東京都選舉管理委員會陳情，內容包括「有人張貼猥褻圖案，應該立即撤除」、「為什麼一塊公布欄上貼了好幾張一樣的海報」等。

被檢舉的爭議海報，是一張只有遮住重點部位幾近全裸的裸女圖，訴求包括「賣春合法化」、「停止針對表達自由的管制。解禁馬賽克」。

家住東京都的40多歲男性上班族說，「不想讓孩子看到（幾近全裸的裸女海報）」。東京都選舉管理委員會承辦人員說，公告當天就接獲許多民眾的批評。

不過，東京都選舉管理委員會認為該海報沒有牴觸尊重表達自由的公職選舉法，無法採取逕行撕除海報等措施，所以跟警視廳商議因應作為。

警視廳得知此事後迅速採取行動，在選舉公告日當天依涉嫌違反東京都迷惑防止條例給予警告；該名候選人在接獲警方警告後，已在6月20日晚間後自行撤除爭議海報。

拓殖大學政經學院副教授岡田陽介說，雖然每位候選人各有主張，但必須思考對社會帶來的影響，「很多公布欄附近都有小學等設施，應該思考對孩童帶來的影響及合適的表達方式」。

岡田認為讓公職選舉法規範更加嚴格未必現實可行，「候選人有些做法會讓許多選民感到不適當，針對這些不希望看到的選舉活動，選民可以藉由表達意見，有助實現更好的選舉」。

●「轉租」公布欄欄位 驚動日本政府表態

另外，同樣跟公布欄有關，日本政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）日前在官網提出「占領海報公布欄」計畫，將在東京都知事選舉提名24人參選，只要捐款給N國黨，就可以在東京都內約1萬4000處地點設置的公設選舉海報公布欄中、N國黨所分配到的一個欄位內任意張貼自己喜歡的海報，此舉形同「轉租」欄位。

針對這種情況，也驚動日本中央政府公開表態。日本內閣官房長官林芳正說，選舉活動使用的海報，是為了讓候選人宣傳個人政見，「公布欄是為了張貼個人選舉活動用海報所設置，非供候選人以外的人使用」。

林芳正還說，雖然沒有直接限制候選人選舉海報內容的規定，但如果是進行其他候選人的選舉活動或公布虛假事項，將成為公職選舉法的處罰對象。

他說，如果行為有違其他法令也將成為處罰對象，將由調查機關進行判斷。

總務大臣松本剛明表示，公職選舉法並未將張貼候選人海報的權利視為可買賣之物，「是否屬公職選舉法的處罰對象，我認為要由調查機關進行判斷」。

●參選人數創新高 沒收保證金恐上看1億日圓

有關這次有56人參選創新高，東京都選舉管理委員會統計，二次大戰後至今舉辦21次東京都知事選舉，平均參選人數約12人。

根據現行公職選舉法，為防止有人利用參選「出風頭」賺取知名度，登記參選需繳交保證金。以都道府縣知事選舉來看，每人保證金為300萬日圓（1.8萬美元），只要屆時得票率不足一成，保證金就會被沒收。

以上屆東京都知事選舉為例，除了當選人小池百合子等3人外，參選22人中共有19人保證金被沒收，總計5700萬日圓。由於這次無法突破得票率一成門檻的人數可能更多，保證金沒收金額合計恐上看逾1億日圓（62.5萬美元）。

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