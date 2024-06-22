北韓在非軍事區建造1公里邊境牆 衛星圖像給真相

北韓疑邊境築牆，北韓士兵正在加固分隔兩國的非軍事區 (DMZ) 內的道路。（歐新社）

英國廣播公司（BBC）委託拍攝了一段兩韓 邊境的高解像度衛星圖像，似乎顯示北韓 在非軍事區附近至少有3個地段築起了隔離牆，總長約1公里，靠近邊界東端。

新的衛星圖像顯示，北韓正在兩韓非軍事區（DMZ）附近的幾個地方建造幾段看似「圍牆」的東西。特派員瑞迪（Shreyas Reddy）說：「目前我們只能推測北韓正尋求加強其於邊境的軍事存在和防禦工事。」

由於欠缺該區稍早的高解析圖像，這些邊境屏障的確切建造日期不詳，但在2023年11月拍攝的影像中，並未看到這些建築結構。此外，不排除兩韓邊境沿線其他段落，也已有這類屏障。

衛星圖像還顯示，非軍事區內的土地已被清理，專家稱此舉可能違反兩韓間的長期停戰協議。

技術上而言，未曾簽署和約的南北韓仍處於戰爭狀態，而非軍事區則是兩韓之間的1段4公里寬的緩衝區，一分為二，分別由南北韓控制。

專家表示，值此兩韓關係緊張之際，北韓近來的築牆之舉「不尋常」。

此外，南韓 軍方表示，在邊境非軍事區（DMZ）內值勤的北韓軍人，20日再度短暫跨越軍事分界線（MDL），遭南韓軍方鳴槍警告後驅離，是本月第三起類似事件。

據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓士兵20日上午11時左右越過中部戰線非軍事區內的軍事分界線，在南韓軍方廣告並鳴槍示警後返回。

南韓聯合參謀本部一名官員稱，這起事件似乎是偶然的，士兵們返回北韓後很快又恢復工作，並持續作業到深夜。這是北韓本月第三次侵犯邊境，此前兩次分別發生於6月9日和6月18日，但似乎都是不慎越界。

另外，北韓日前朝南韓空飄垃圾氣球引發外界矚目，對此南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」表示，該團體20日再向北韓投放20個大型氣球，氣球除了撒了30萬張反朝傳單，還裝有USB和1美元紙幣，USB存有韓劇《冬季戀歌》和歌手林英雄等歌曲。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正21日痛批這些團體「垃圾」，揚言「悉數奉還」。金與正通過官媒朝中社表示，邊境地帶再次遍布骯髒的廢紙和物品。「我們已經事先警告過不要再發生這種情況，理所應當對此作出回應。」