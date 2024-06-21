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英最富有家族4成員 因剝削工人遭判4年

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英最富有家族坐擁468億資產 4成員因剝削工人遭判4年

編譯徐榆涵／即時報導
阿傑（Ajay Hinduja）和妻子娜姆拉塔（Namrata Hinduja）與律師一同出庭。(歐新社)
阿傑（Ajay Hinduja）和妻子娜姆拉塔（Namrata Hinduja）與律師一同出庭。(歐新社)

英國最富有的辛杜賈（Hinduja）家族有4名成員，因剝削工人，將工人從印度帶到瑞士日內瓦別墅工作每日超過18小時，遭瑞士法庭裁定罪名成立，並被判處4個月至4年半有期徒刑。代表被告律師表示會提出上訴。

BBC等報導，被告包括在印度出生的普拉卡什（Prakash Hinduja）、他妻子卡茉（Kamal Hinduja ）以及他們的兒子阿傑（Ajay Hinduja）和媳婦娜姆拉塔（Namrata Hinduja）。

3名工人指控，辛杜賈家族沒收他們的護照、不准他們外出，且每日要工作18小時。每人日薪7英鎊（約8.86美元），僅不到瑞士法律規定的十分之一。

對此，辯方聲稱，員工獲得充足福利，未被隔離，可以自由離開別墅。

審判期間，檢察官稱，辛杜賈家族花在狗身上的錢都比工人們還多。4名被告遭瑞士法院判定剝削和非法就業罪名成立，被判處4個月至4年半有期徒刑。至於更嚴重的人口販運罪名，獲判不成立。

代表被告律師阿薩爾（Robert Assael）在法庭外發表談話時說，會提出上訴，並指「我很震驚。我們將與他們抗爭到底。」

辛杜賈家族擁有辛杜賈集團，為涉足石油、天然氣和銀行業的跨國集團。據報導，辛杜賈家族資產估達370億英鎊（約468億美元）。

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