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麥加朝覲51℃ 千人熱死 家屬尋親

編譯中心／綜合20日電
穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，已有上千名朝聖者死亡。（路透）
穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，已有上千名朝聖者死亡。（路透）

穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，朝聖者死亡人數20日已逾千人，家屬與友人急尋他們的下落，包括到醫院找人或在網路上發文協尋。

中央社引述法新社報導，來自世界各地近200萬人參加為期數天、多為戶外的朝聖活動，許多人年邁體弱。沙烏地阿拉伯今年夏季炎熱，伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）本月17日氣溫飆至攝氏51.8度。

一名阿拉伯外交官員表示，光是埃及朝聖者的死亡人數，就從18日的300多人暴增到「至少658人」，大部分是被熱死。其中多達630人並未正式登記朝覲。未具正式朝覲資格的穆斯林無法進入附帶空調的帳篷休憩。

這名外交官員後來還說，埃及官員在沙烏地已接獲「1400起朝聖者失蹤通報」，包括600多人死亡。

另據中時新聞網報導，沙烏地阿拉伯為確保朝聖者安全，今年5月宣布，未取得朝覲許可者5月23日至6月21日禁入麥加。「朝覲簽證」是外籍人士今年到麥加朝覲的唯一許可證，沙國公民也須出示許可證方能在朝覲期間出入麥加。

埃及政府當局尚未證實確切死亡人數，外交部、移民局稱正與沙國官員合作追蹤失聯公民與傷亡通報。

法新社19日依各國公布數據報導的死亡數字高達922人，單單16日通報熱衰竭逾2700例；到了20日，10國官方或外交單位統計死亡人數已達1081人，新增死者有58人來自埃及。

目擊者向路透描述，頂著烈日就地躺在麥加街頭或攀登聖山阿拉法特山（Mount Arafat）的穆斯林成千上萬。死者遺體只能先以朝覲用的戒衣（Ihram cloth）暫時覆蓋，等待醫療車輛到場運屍。外交官透露，沙國當局已開始處理、埋葬遺體，並全力通知家屬。

參加朝覲的穆斯林之中不少都是體弱或年邁者。一名沙國外交官透露，埃及籍穆斯林死亡人數從19日300多人暴增到20日「至少600人」，在沙國的埃及官員已接獲失蹤通報約1400件，臉書充斥大量尋人啟事。

沙烏地阿拉伯 移民局 簽證

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