南韓通膨居高不下 央行歸咎熱愛買精品 拉高生活成本

南韓央行發表報告，指出貨幣政策難以控制通膨的原因之一，是民眾太愛買精品。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

南韓央行 一份研究指出，南韓民眾熱愛名牌精品，導致國內通膨程度比其他已開發國家更強，使得貨幣 政策更難以控制南韓的生活成本。

由Im Woong-ji為首的南韓央行研究員18日發表的研究報告表示：「南韓民眾對精品服飾的『高度喜好』削弱了價格彈性，而且幫助全球經銷商鞏固他們在國內市場的既有銷售。」

這份報告顯示，精品銷售都是集中在收取較高費用的百貨公司，而外國服飾業者通常會在南韓設定較高的定價。百貨公司只有3%的採購是直接來自製造業者。

研究把經濟合作發展組織（OECD）的平均值做比較，也引述了摩根史坦利去年一份報告，後者形容南韓是全世界最大精品人均消費國。

報告估計，南韓人在2022年的人均精品支出增加24%，達到168億美元，相當於每個男人、女人和小孩平均支出約325美元。對於精品製造商而言，南韓市場就和日本市場一樣重要，占包括Prada、Moncler和Burberry集團在內高檔品牌總零售銷售的10%以上。

南韓央行的研究顯示，由於產品分銷方式導致物價維持在高水準的情況下，貨幣政策的效果有限。這符合南韓央行總裁李昌鏞18日在一場政策檢討會議上的說法。他說：「我們比其他國家生活成本高，是個無法光靠貨幣政策解決的問題。」

Instagram等社群媒體是助長南韓熱愛精品品牌風氣的媒介。根據Hootsuite在2022年的一份報告，南韓91.2%的人口都是活躍社群媒體使用者，在世界排行第三名。