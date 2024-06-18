比曼哈頓第五大道地產還貴 新加坡打房措施 反增其吸引力

新加坡一景。（路透）

提到新加坡 ，人們多半先想到魚尾獅雕像，而非老社區街邊色彩繽紛的店屋。這種兩三層樓高、從殖民時期遺留下來的建築，目前被政府保護計畫納管但可商用，在土地稀缺的新加坡，對許多富豪投資 人深具吸引力。

財經網站CNBC報導，店屋買家據說包括馬雲妻子張瑛、香港巨星成龍，以及西班牙富豪Ricardo Portabella Peralta。橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）最近也傳出買下俱樂部街的兩棟店屋，但無法核實。

根據房地產 業諮詢公司Knight Frank的一份報告，今年第1季的店屋銷售激升，季增52.2%到1.691億新元，主要是高淨值人士青睞。

Knight Frank執行董事Mary Sai說，沿著Telok Ayer、Boat Quay和Stanley等街道、最昂貴的商用店面，每平方英呎的價格超過5000星元(3694美元)，比紐約曼哈頓上城第五大道零售店面出租最貴的那一區還高出一倍。

但這也擋不住中國富豪砸重金入主的熱情。去年最大店屋交易之一，六棟相毗鄰的店屋以8,000萬星元賣給中國投資人。比起張瑛傳以4500-5000萬星元買三棟店屋還大手筆。

星國去年4月推出一系列房地產降溫措施，對想買第二棟房的本地人和想買任何住宅物業的外國人加徵稅費，這反而使得大部分被歸類為商用地產的店屋吸引力進一步升高，因為它們被免除了較高的費用。

Meir Collective首席空間策略師Sebestian Soh說，這些店屋近年來被視為另類資產或收藏品，它們是「新加坡數量有限的瑰寶，只有6,000多個單位」，沒有任何技術能完全複製出其精緻外貌和設計元素。