英美皆今年大選 選制、日程不同

美國共和黨籍總統參選人川普5月11日在紐澤西州出席競選造勢。（美聯社）

英國首相蘇納克決定提前於7月4日舉行國會大選投票 ，為何選在美國宣告脫離英國殖民的獨立紀念日當天，引發外界聯想。美國選民也將在今年11月投票選擇下任總統，但英美兩國選舉運作模式其實大不相同，無論是投票日決定方式、選戰規範、競選花費等方面皆有差別。

英國實施內閣制，下議院大選時選民直接選擇的是代表各自選區的下議員，首相則再由多數下議員支持的政黨領袖出任。美國則是採總統制，選民投票選擇總統人選。

英相能夠操控大選時間

英國每屆下議員任期至多五年，但實務上很少完整當到屆滿。英國首相有權隨時要求解散下議院，此舉甚至不需要內閣批准，因此歷任英相往往利用這點，操控大選時間點來企圖使執政黨取得優勢。

澳洲起家的非營利媒體「對話」指出，蘇納克早於外界預期，決定今夏就改選的考量包括經濟情況預測、避免因美國大選分心等。慣例上，下院改選投票日會落在周四，但不一定哪個月份；晚春初夏最為常見，但秋冬舉行大選亦有先例。

相較下，美國總統大選 的日期固定許多。

美國國會1845年就將聯邦選舉投票日訂在「11月第一個周一過後的周二」舉行，加上總統任期固定為四年，因此大選投票日一目了然，這次落在今年11月5日。

美大選花費140億

英國大選競選經費規模相較美國也是小巫見大巫。上屆2020年美國總統暨國會改選，總競選花費上看逾140億美元。但依據英國獨立政府機構選舉委員會規定，這次在全英選區競選的政黨只能花約3400萬英鎊（約4315萬美元），來支持所有候選人。

個別候選人可花費資金來競選，但金額會部分依據選區規模而定，低至僅數萬英鎊，比起美國國會議員競選相對節省許多。英國政黨也不得購買電視廣告（網路電視不限），這與美國又是一大區別。

英國競選期間比美國短

英國競選活動期間也比美國短很多，因為一旦下院解散，改選須在25個工作天後舉行，意味各黨僅有幾周能競選。反觀美國總統大選，參選人宣布競選、角逐黨內提名等程序往往遠早於投票日，例如幾確定代表共和黨參選的前總統川普，早在2022年11月期中選舉後就宣布競逐大位。

英國競選期間則有嚴格限制。選戰開跑後，俗稱「帷幕」（purdah）的選前階段會開啟，對政府活動設限，包括嚴禁閣員宣布新政策來影響選舉，或基於政治目的利用公共資金；公務員也須嚴守中立。

英美選舉大不同，選戰議題卻不少重疊，涵蓋經濟、移民、醫療、烏克蘭和加薩 衝突等。