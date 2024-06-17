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東京澀谷區夜間室外全年禁酒 預計10月起上路

中央社／東京17日專電
為減少酒後亂象，日本東京澀谷將祭出夜間室外禁酒令，預計10月上路。圖為澀谷街頭。(歐新社)
為減少酒後亂象，日本東京澀谷將祭出夜間室外禁酒令，預計10月上路。圖為澀谷街頭。(歐新社)

日本東京澀谷車站周邊因觀光客和年輕人的飲酒問題不堪其擾，澀谷區議會今天通過條例修正案，將把只有在萬聖節和跨年期間實施的夜間室外禁酒令，擴大為全年的永久規定，預計今年10月上路。

日本放送協會（NHK）報導，每年10月萬聖節期間，在澀谷車站周邊參加派對的民眾在室外飲酒，帶來一連串麻煩，澀谷區因此在2019年制定條例，禁止於萬聖節與跨年期間在街頭與公園內飲酒。

不過，COVID-19疫情後大批外國觀光客湧入，現在不僅萬聖節期間，平日也有不少年輕人和外國人在澀谷街頭飲酒，儘管當地政府派遣巡邏隊，並用英語呼籲外國觀光客不要在街上喝酒和亂丟垃圾，但成效甚微。

喝完的空罐和垃圾棄置在街上，造成周邊商家困擾。因此，當地商店街請求區議會把期間限定的禁酒令延長至全年，相關修正案今天在澀谷區議會獲得一致通過。

夜間全面禁酒令將從今年10月開始實施，從傍晚6時到隔天上午5時之間，澀谷站周邊街頭將全面禁止飲酒。

這段期間將有巡邏隊在街上巡邏，對違反規定飲酒者進行「指導」。不過和過去一樣，並不會有強制的罰金或處罰。實施夜間禁酒令的區域也比過去擴大，新增澀谷區役所周邊，以及澀谷站的東側範圍。

當地商店街「澀谷中心商店街振興組合」理事長鈴木達治表示，「對於外國觀光客來到這裡，我們非常感謝。這不是外國人的錯，而是沒有規定禁止路上飲酒的問題。能夠規定全年度都不能在路上飲酒，我認為這是很大的進步，相當期待」。

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