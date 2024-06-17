中俄緊密同盟 北約秘書長籲美強化合作

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。（路透）

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格指出，美國數年前推動促成北約 關切中國威脅，如今中俄同盟關係緊密，中國國家主席習近平強力反對並想弱化北約，此時美國更應壯大北約。

北約（NATO）7月9日至11日將在華府舉辦75週年高峰會。北約成立於1949年4月4日，12個成員國跨越北美及歐洲，旨在透過集體防禦保障成員國安全，特別是應對第2次世界大戰後蘇聯在歐洲擴張帶來的威脅。北約至今有32個成員國。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）目前於華府訪問，他今天在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）參與對談，多次提到北約與美國合作的重要性。

可能再代表共和黨角逐白宮大位的前美國總統川普（Donald Trump）長期質疑北約，批評他們沒有足夠的國防預算，揚言要退出北約。今年初甚至說要「鼓勵」俄羅斯 攻擊未履行財政義務的北約成員國。川普若重返白宮可能為美國與北約關係投下變數。

史托騰柏格說，因應世局變動，北約做出許多調整，例如，北約過去只關切俄羅斯，2019年因美國推動才首度於文件提到中國，當時有些歐洲成員仍持疑。他坦言：「我們是有點慢。」但北約能靈活調整，這也是北約能成功的原因。

史托騰柏格指出，今年的高峰會有3項議題。第1是關於北約將透過集體努力強化嚇阻能力與防衛能力。5年前，不到10個北約成員國的國防經費高過國內生產毛額（GDP）的2%，今年至少有20個成員國已經達到這個目標。

他表示，第2項議題是協助烏克蘭 對抗俄羅斯。他期待成員國同意由北約協調提供給烏克蘭的安全援助、軍隊訓練以及長期財務支援，包括每年提供新的資金，「這可能有些矛盾，但實現和平的途徑是為烏克蘭提供更多武器」。

史托騰柏格指出，北約也將討論關係全球的安全威脅，因為相關議題都是全球性。

他提到，中國是俄羅斯侵略烏克蘭的主要支持者，俄羅斯去年進口的微電子產品有90%來自中國，用來製造飛彈、坦克、飛機。中國也提供俄國衛星影像，助俄軍作戰。此外，北韓提供俄羅斯超過100萬枚砲彈，伊朗提供數千架無人機。

史托騰柏格說道，習近平表面上試圖營造對俄烏戰爭袖手旁觀的印象，事實上卻在幫助俄羅斯，習近平想要維持與西方國家的關係，「但是，北京不能兩面討好」，除非中國改變作法，否則北約成員國必須讓北京付出代價。

史托騰柏格更說，若擔心中國可能對台灣、南海有侵略性舉動，就必須關切烏克蘭。

他表示，中俄聯盟關係緊密，再加上北韓、伊朗。當這些獨裁政體聯合起來，美國有了北約的合作，將更能應對這些挑戰。這是習近平如此堅決反對北約的原因，習近平認為削弱北約符合北京利益。因此，讓北約更強大符合美國的利益。

他也說，北約將加強與印太夥伴合作，他已邀請澳洲、紐西蘭、日本、南韓的領袖參加7月峰會，討論如何維繫國際秩序，保護共同的價值。