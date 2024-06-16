法國28歲政治新星巴德拉 率極右槓馬克宏

巴德拉可能將成為法國總理，與總統馬克宏分庭抗禮。（美聯社）

巴德拉是極右派政黨國民聯盟（RN）黨魁、社群媒體寵兒，他講話輕柔立場卻激進，他可能將成為法國總理，與總統馬克宏 分庭抗禮。

28歲的巴德拉16歲就入黨，前年由前黨魁瑪蘅．雷朋欽點，一手扶持上位。兩度在總統大選擊敗雷朋的馬克宏，其領導的復興黨日前在歐洲議會選舉，得票率還不到RN一半，促使馬克宏宣布解散國會下議院，提前至6月底和7月初舉行兩輪投票。

馬克宏此舉被視為豪賭，復興黨若再輸，法國恐又將出現左右共治的雙首長制，總理與總統分屬不同政黨，而且總理將分享總統行政權，而RN已宣布巴德拉是總理人選。

★劍指總理 甩政治包袱

政治導師雷朋曾稱巴德拉為「幼獅」，現改稱他為「雄獅」。17歲就立志當法國總理甚至總統的巴德拉，絕非誤闖政治叢林的小白兔。

半世紀以來法國極右派政治勢力一直由雷朋家族代表。瑪蘅之父老雷朋1972年創設民族陣線，仇視移民 、更反猶太人，觸犯政治大忌，鬧到瑪蘅開除他黨籍，2018年更名RN。

但瑪蘅本人的極右派立場一樣鮮明，使馬克宏輕易將她和納粹 德國、義大利法西斯與法國維琪政權的負面形象連結。至於老雷朋曾稱猶太人遭納粹大屠殺，不過是歷史的「細微末節」。

「我是1995年出生，沒經歷過納粹時期。我不信老雷朋反猶，我也不會評論他的細微末節說法，猶太人遭大屠殺絕非歷史的細微末節」，巴德拉三言兩語就卸下雷朋家族的政治包袱。

★單親家貧 更加接地氣

口才便給的巴德拉，有辦法將反移民及反同等極右派立場美化後表達。他曾在一場集會說，「我們的文明可能消亡，那是因大量湧入的移民，吞沒我們的風俗習慣和生活方式，再也回不去了」。由於他是移民之子，政敵難以將種族歧視標籤貼在他身上。

巴德拉之母來自義大利，母子相依為命，常食不果腹。他一歲時父母就離婚。在巴黎市郊低收入戶國宅長大，這使他比傳統菁英接地氣。他說，當地毒品和暴力氾濫，有可能為一根菸就血濺街頭。他演說時常引述成長經歷，回憶他家和街坊始終為暴力與生計問題所擾，使他決心從政。

巴德拉父親在巴黎市區做小生意，他念私校的學費由父親出，家境是否真如他形容的那麼艱困？但也絕對稱不上富裕。他以優異成績從高中畢業，曾在索邦大學念攝影，後為從政而中輟。

★接班雷朋 年輕不怕等

巴德拉16歲就加入民族陣線青年黨部，18歲成為區黨部書記，23歲當上中央黨部發言人。瑪蘅2021年辭去黨魁投入大選後，選定他繼任。

儘管人氣飆漲，巴德拉仍言必稱瑪蘅為領袖，其女友則是瑪蘅外甥女。

馬克宏2027年兩屆任滿後不能再選，瑪蘅宣稱若當選將任命巴德拉當總理。政壇不乏見縫插針，斷言巴德拉將功高震主的議論。政治分析家認為，巴德拉無需急於一時，若瑪蘅2027年敗選，2032年必然是巴德拉出線，屆時他也才37歲。