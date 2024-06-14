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搭日本新幹線逃票 賽普勒斯網紅當選歐洲議會議員

編譯中心／綜合13日電
出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fidias近日當選歐洲議會議員，讓日本網友相當愕然。(美聯社)
出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fidias近日當選歐洲議會議員，讓日本網友相當愕然。(美聯社)

出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fidias近日當選歐洲議會議員，讓日本網友相當愕然。

Fidias全名為費迪亞斯‧帕納尤圖（Fidias Panayiotou），其在影音平台的名稱為Fidias。他在2023年10月21日發布以「免費旅行全日本」為題的影片，內容看似以不正當方式搭乘新幹線及特急列車，JR九州公司已向福岡縣警察局博多警察署報案並被受理。

日本富士新聞網報導，在影音平台擁有逾260萬粉絲訂閱的Fidias，在賽普勒斯舉行的歐洲議會選舉中順利當選。現年24歲的他說，「不敢置信，我當選了歐洲議會的議員」。

Fidias說，「這個動作可以改變賽普勒斯，我已受夠了其他的政治人物」、「我不會辜負大家的期望，我肩負重大責任，我愛大家」。

對於Fidias當選歐洲議員，有歐洲媒體評論他「無政治經驗也未受到政黨推薦，是利用網路知名度吸引年輕人投票」。

儘管Fidias受到大批支持者歡迎，但對日本來說，他卻是一位問題人物，原因就是上述的以逃票方式搭乘新幹線及公車。

他曾在過去發布的影片中，記錄了躲在新幹線廁所內逃票，最後還假裝身體不適逃走，甚至還潛入日本飯店內，假裝住宿客偷吃早餐後逃離。

對於這樣一位人物當選歐洲議會議員，日本社群平台上有網友紛感愕然，有人認為「日本被用來提高知名度」，也有人表示「（Fidias）不該成為參與歐盟決策的議員」。

富士新聞網記者向歐洲議會秘書處詢問在日本引發的騷動時，得到的回應是「對個案無法置評」，但歐洲議會秘書處也表示，「歐洲議會重視議員政治活動的誠實、透明度及說明責任」。

日本 投票 歐盟

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