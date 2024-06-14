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聯國：戰爭、暴力… 去年1.2億人流離失所

編譯中心／綜合13日電

聯合國13日表示，受到戰爭、暴力和迫害影響，2023年共有1.2億人被迫流離失所，如果全球政治沒有重大改變，這個數字還可能進一步攀升。

中央社引述法新社報導，聯合國難民署（UNHCR）表示，隨著加薩、蘇丹和緬甸等地的衝突迫使更多人逃離家園，全球被迫流離失所的狀況再創新高。

聯合國在聲明中指出，目前全球流離失所的人口已相當於日本全國人口。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示：「衝突仍是大規模流離失所非常、非常大的推動因素。」

聯合國難民署在報告中指出，去年年底有1億1730萬人流離失所，而到了今年4月底，這個數字更增加到約1.2億人。

聯合國難民署表示，這數字比一年前的1.1億還多，且連續12年增加，幾乎是2012年以來的三倍，原因是不斷變化的新危機，以及長期存在的危機未能解決。

格蘭迪表示，八年前他接任這個職位時，對如此高的數字震驚，而從那時開始，這個數字又「增加了一倍以上」，這是「對世界現狀的可怕控訴」。

格蘭迪指出危機明顯增加，也強調氣候變遷影響人口流動並引發衝突。

格蘭迪承認，目前看來扭轉趨勢的希望不大，「除非國際地緣政治有所改變，但不幸的是，我其實看到的是這個數字持續上升」。

另外，彭博社12日報導，聯合國將發表報告，指出死於加薩以哈戰爭的兒童，占去年全球衝突罹難兒童總數近40％。

聯合國秘書長古特瑞斯在將發表的報告，指去年有超過2000名巴勒斯坦裔和40名以色列兒童被殺，集中於加薩；且此數據只是聯合國可以核實的死亡。此外，聯合國還在調查10月7日哈瑪斯突襲以色列當天，約有3900名兒童遭到傷害的報告。

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，加薩自以哈爆發戰爭，有逾8000名不足五歲的孩子被評估為急性營養不良，當中1600人屬嚴重。若沒有適當醫治，急性營養不良的死亡率高達21%。

譚德塞稱，很大比率加薩人正面對「災難飢餓和類似饑荒的狀况」；迄今已有32人死於營養不良，兒童占28人。

聯合國 加薩 譚德塞

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