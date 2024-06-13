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百萬穆斯林麥加朝覲 沙國：對政治活動零容忍

編譯中心／綜合12日電
巴勒斯坦人於11日黃昏時，走在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營的一條被毀街道。歐新社
巴勒斯坦人於11日黃昏時，走在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營的一條被毀街道。歐新社

加薩（Gaza）戰爭的陰影下，今年將有逾百萬穆斯林湧向沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca）進行朝覲。

法新社報導，麥加朝覲是全球規模最大的宗教聚會之一，6月14日起正式展開，沙國官員正努力將焦點放在朝聖者身上。

朝覲和復朝部（Ministry of Hajj & Umrah）部長拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）上周警告，對「任何政治活動」採取零容忍態度。

朝覲是支撐伊斯蘭信仰的5大基礎之一，每一個身體健康經濟良好的穆斯林，一生至少要朝覲一次。截至6日，已有約120萬穆斯林從國外抵達沙國參加朝覲。

去年有超過180萬人完成持續數天的朝覲儀式。根據官方統計，約有90%朝聖者來自海外，主要是阿拉伯世界其他地方和亞洲。

英國伯明罕大學（University of Birmingham）的沙烏地政治專家卡林（Umer Karim）表示，以色列在加薩對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）發起嚴厲軍事行動，「在更廣泛的穆斯林世界引發眾怒」，使今年的朝覲活動變成對沙國領導人的「考驗」。

他說，前來朝聖的個人或團體勢必會發動抗議，一旦發生情勢就會每況愈下，因此，對沙國統治者來說，朝覲不僅是威望問題，也是對其治理能力的考驗。

針對以哈戰事，路透12日報導，2名埃及安全消息人士表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯希望美國為永久停火和以軍從加薩走廊撤出提供書面保證，以便在美國支持的休戰提案簽字。

美國總統拜登在5月底公開以哈停火計畫，包括分2階段逐步釋放扣在加薩走廊的以方人質、以軍撤退及巴勒斯坦囚犯獲釋。第三階段將重建加薩走廊，並且歸還已故人質的遺體。美國稱以色列接受該提議，但以方沒有公開如此表示。

擔任調解方的卡達和埃及表示，哈瑪斯已在11日回應此一階段性停火計畫，但沒有詳細說明。

埃及消息人士與第3位知情消息人士稱，哈瑪斯對目前的提案有疑慮，原因是沒有為第一階段過渡到第二階段提供明確保證；第一階段包括6周的休戰和釋放部分人質，第二階段則包括永久停火和以方撤退。

埃及消息人士表示，只有在保證到位的情況下，哈瑪斯才會接受該計畫，開羅當局正就此一要求跟美方接觸。第三位消息人士則說，「哈瑪斯想要按照拜登總統陳述的協議，從一個階段自動過渡到另一個階段的再保證」。哈瑪斯與埃及當局沒有立即回應置評請求。

在沙烏地阿拉伯麥加，穆斯林12日在禁寺(al-Masjid al-Haram) ...
在沙烏地阿拉伯麥加，穆斯林12日在禁寺(al-Masjid al-Haram) 的伊斯蘭教最聖地天房(Kaaba) 周圍進行Tawaf（繞行），為2024年朝覲的開始做準備。（歐新社）

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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