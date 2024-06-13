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駁斥「迷網」躺平、看A片 亞馬遜部落不忍了

編譯中心／綜合12日電
巴西亞馬遜原住民部落馬盧波（Marubo）領袖的以諾（Enoque Marub）控訴，各國媒體、網友近期瘋狂散布「族人使用網路後沉迷A片」的不實資訊。（取材自Instagram）
巴西亞馬遜原住民部落馬盧波（Marubo）領袖的以諾（Enoque Marub）控訴，各國媒體、網友近期瘋狂散布「族人使用網路後沉迷A片」的不實資訊。（取材自Instagram）

巴西亞馬遜雨林（Amazon Rainforest）原始部落「馬盧波」（Marubo），約在1年前透過SpaceX的「星鏈計畫」（Starlink）順利連上網路，日前被外媒爆料部落青少年整天沉迷於色情影片，不願再學習傳統生活技能。近日部落領袖出面闢謠，批評外界扭曲事實，損害部落形象。

遭指控的報導，是由「紐約時報」巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）在今年4月親訪部落後，於6月2日所發布。尼卡斯指出，在為期一周的訪問中，他看到馬盧波族人如何使用網路與遠方村莊、親友聊天，甚至在緊急狀況下尋求幫助。但也有許多馬盧波人告訴他，非常擔心與外界的連結會破壞世代生活在森林深處保存下的文化。也有部落長輩抱怨「青少年黏在手機上，聊天群組充滿八卦，甚至觀看色情內容」，這點令人擔憂，因為馬盧波文化甚至不贊成在公共場合接吻。

尼卡斯強調，他的報導是關於「馬盧波人首次接觸網路的弊病」，但在這篇報導發布之後，卻在全球演變成「完全不同的層面」廣泛關注，各國上百間媒體、無數網友「錯誤宣稱」馬盧波族人對A片成癮。

對馬盧波人來說，扭曲事實的報導令人憤怒，把星鏈帶入部落的領袖以諾（Enoque Marub）日前發布影片回應：「這些說法毫無根據、不真實，反映有偏見的意識形態潮流，不尊重我們的自主權和身份。」他批評：「『紐約時報』的報導過度強調網路負面影響，導致遭到扭曲、具有破壞性的資訊傳播出去。」他稱：「這些誤導性的新聞有可能對部落造成不可逆轉損害。」

對此，尼卡斯再度前往當地採訪，並在11日發布「不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片」 的後續追蹤報導。尼卡斯強調，他實際造訪馬盧波部落2次，當地族人都沒有明顯跡象顯示「年輕人沉迷色情片」這件事情，而且他2日的報導內容也沒有此類暗示，僅描述長輩們擔憂科技對傳統文化造成衝擊。

律師及原住民權利活動家艾里西奧（Eliesio Marubo）是馬盧波的代表人物之一，他表示當新聞瘋傳時，他在社交網路上收到數以萬計的訊息通知和評論，許多人嘲笑馬盧波人。他指出：「網路帶來很多優勢，但也帶來很多挑戰。」

紐約時報 亞馬遜 巴西

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