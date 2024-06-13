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日「食人菌」致死率高達70% 半年近千宗確診

編譯中心／綜合12日電

日本國立感染症研究所6月11日宣布，根據初步統計結果，由有「食人菌」或「食肉菌」之稱的「溶血性鏈球菌」（溶鏈菌）引起、致死率高達30%至70%的「鏈球菌中毒休克症候群」，今年患者人數達977人，比過去全年的最高紀錄還要多。

根據共同社，國立感染症研究所指，自1999年開始，日本按「感染症法」報告確診「食人菌」個案以來，原有最高紀錄為2023年的941宗。但2024年截至6月2日已錄得977宗，為去年同期的約2.8倍，僅半年時間就打破2023年的最高紀錄。

根據各地區統計，東京有145人確診最多，其次是愛知，有67人確診。

溶鏈菌因出現症狀後病情迅速惡化而被稱為「食人菌」，曾有長者感染後48小時內死亡的病例。

東京女子醫科大學研究傳染病學的教授菊池賢稱，溶鏈菌容易從腳部傷口感染，指「預防的關鍵在於不要忽視足癬或被鞋擦傷等小傷口，要及時處理。如果出現發高燒說胡話，或傷口突然腫脹，都是危險訊號。應立即叫救護車。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，溶血性鏈球菌在生活中常見，可引致不同感染，包括傷口感染、喉嚨發炎，如細菌本身有毒素，亦可引致猩紅熱，各地以不同方法監測溶血性鏈球菌活躍程度，香港根據猩紅熱個案呈報數字監測，今年前4個月，相關數字亦有明顯上升。

何栢良說，根據基因圖譜分析，日本個案大部分由2022年起，在歐洲最先出現的M1UK型溶血性鏈球菌引起，估計由旅客傳入。他指出，相關細菌引致的傷口感染大部分屬輕微，適當處理及服用抗生素「盤尼西林」就會很快痊癒，但有嚴重長期病患、影響抵抗力人士，最嚴重會引起壞死性筋膜炎，即「食肉菌病」。

何栢良指出，這種細菌可經飛沫傳播或傷口接觸感染，有皮膚病例如濕疹，身上有微細傷口亦可能被細菌入侵，要注意個人衛生、勤洗手，如有傷口要馬上清洗消毒，以紗布或膠布包紮，到人多地方要佩戴口罩

至於溫泉及澡堂，何栢良表示，水溫雖然較高，但未達殺滅細菌的程度，反而會令細菌繁殖，建議有傷口要避免浸溫泉及使用澡堂。

日本 口罩 香港

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