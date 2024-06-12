停課、禁入公園... 阿富汗3年來70政策壓迫女性挨轟
聯合國婦女署10日呼籲全球立即採取行動，結束阿富汗對女性的壓迫。最新報告指出，神學士（Taliban，又譯塔利班）在3年時間內針對女性推出逾70項限制性政策，逆轉數十年來在性別平等取得的進展，「社會孤立」現象更將女性推向絕望。
另據美聯社報導，阿富汗神學士最高法院於日前在北部薩爾普勒省（Sari Pul）一處體育館內對63人公開執行鞭刑，其中包括14名婦女。對此，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）5日發出嚴厲譴責，並促請神學士尊重國際人權義務。
據中時新聞網報導，婦女署表示，阿富汗婦女在過去數個世代不停為自己的權利而抗爭，然而，2021年8月神學士掌權以來卻經歷了前所未有的大規模壓迫。最新報告中指出，神學士在3年時間內針對阿富汗女性推出70多項限制性政策，包括於2021年9月勒令所有女子中學停課，12月要求女性離家超過72公里就必須由男性近親陪同，否則不可單獨出門。
此外，2022年5月實施著裝新規，要求女性必須包裹全身，11月禁止女性進入首都喀布爾的公園，12月下令所有公私立大學禁止女性學生就讀；2023年7月下令關閉所有美髮美容院，但當地至少有6萬名女性受雇於美髮美容業。
報告進一步以數字評估禁令對教育權的影響，110萬女童失學和10萬多名女性自大學輟學，女性間往來也受到限制。18％受訪女性表示，在過去3個月內，她們不曾與直系親屬以外女性見過面。報告指出，「社會孤立」現象將阿富汗女性推向絕望，另一項調查中有8％受訪者表示，自2021年8月神學士掌權以來，認識至少1名試圖自殺的女性。
報告向各界就支持阿富汗女性提出行動建議：包括提供持續和適應性強的資金，加強婦女民間社會組織；確保向阿富汗提供的資金中至少30％專門用於促進性別平等和女性權利的舉措，避免支持無視性別的計畫；採取措施防止可能無意中支持神學士歧視性的政策、規範和價值觀或使其政策正常化的行動等。
報告強調，雖然「以性別為基礎的壓迫」是神學士社會的基礎願景，但阿富汗女性仍繼續提倡自身權利。塔利班接管政權近3年來，女性處境持續惡化，但她們的決心變得更加堅定。
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