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停課、禁入公園... 阿富汗3年來70政策壓迫女性挨轟

編譯中心／綜合11日電
阿富汗婦女抗議運動獨立聯盟的支持者要求神學士政府讓婦女享有更多權利。（歐新社）
阿富汗婦女抗議運動獨立聯盟的支持者要求神學士政府讓婦女享有更多權利。（歐新社）

聯合國婦女署10日呼籲全球立即採取行動，結束阿富汗對女性的壓迫。最新報告指出，神學士（Taliban，又譯塔利班）在3年時間內針對女性推出逾70項限制性政策，逆轉數十年來在性別平等取得的進展，「社會孤立」現象更將女性推向絕望。

另據美聯社報導，阿富汗神學士最高法院於日前在北部薩爾普勒省（Sari Pul）一處體育館內對63人公開執行鞭刑，其中包括14名婦女。對此，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）5日發出嚴厲譴責，並促請神學士尊重國際人權義務。

據中時新聞網報導，婦女署表示，阿富汗婦女在過去數個世代不停為自己的權利而抗爭，然而，2021年8月神學士掌權以來卻經歷了前所未有的大規模壓迫。最新報告中指出，神學士在3年時間內針對阿富汗女性推出70多項限制性政策，包括於2021年9月勒令所有女子中學停課，12月要求女性離家超過72公里就必須由男性近親陪同，否則不可單獨出門。

此外，2022年5月實施著裝新規，要求女性必須包裹全身，11月禁止女性進入首都喀布爾的公園，12月下令所有公私立大學禁止女性學生就讀；2023年7月下令關閉所有美髮美容院，但當地至少有6萬名女性受雇於美髮美容業。

報告進一步以數字評估禁令對教育權的影響，110萬女童失學和10萬多名女性自大學輟學，女性間往來也受到限制。18％受訪女性表示，在過去3個月內，她們不曾與直系親屬以外女性見過面。報告指出，「社會孤立」現象將阿富汗女性推向絕望，另一項調查中有8％受訪者表示，自2021年8月神學士掌權以來，認識至少1名試圖自殺的女性。

報告向各界就支持阿富汗女性提出行動建議：包括提供持續和適應性強的資金，加強婦女民間社會組織；確保向阿富汗提供的資金中至少30％專門用於促進性別平等和女性權利的舉措，避免支持無視性別的計畫；採取措施防止可能無意中支持神學士歧視性的政策、規範和價值觀或使其政策正常化的行動等。

報告強調，雖然「以性別為基礎的壓迫」是神學士社會的基礎願景，但阿富汗女性仍繼續提倡自身權利。塔利班接管政權近3年來，女性處境持續惡化，但她們的決心變得更加堅定。

阿富汗 神學士 聯合國

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