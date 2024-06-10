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布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

中央社／開羅10日綜合外電報導
國務卿布林肯。(歐新社)
國務卿布林肯。(歐新社)

在華府擴大對以色列和哈瑪斯施壓，希望以哈達成加薩停火協議，防止以哈戰火蔓延至黎巴嫩的關鍵時刻，國務卿布林肯再度前往中東地區，今天將訪問埃及和以色列。

路透報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，引發以巴數十年來最血腥衝突以來，這次是布林肯（Antony Blinken）第8度前往中東地區。他本週還將前往約旦和卡達。

根據國務院新聞稿，布林肯今天將先在開羅和美國推動中東和談的主要盟友埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）舉行閉門會議，接著轉往耶路撒冷會見以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長加蘭特（Yoav Gallant）。

總統拜登（Joe Biden）5月31日提出來自以色列的3階段停火提案，包括永久結束敵對狀態的目標，以色列人質與巴勒斯坦囚犯的釋放，以及加薩走廊的重建。

布林肯此行目的在推動拜登提出的停火協議。

法新社指出，由於以色列政壇出現變化，加上哈瑪斯迄今尚未回應3階段停火提案，外界懷疑布林肯此行能否達成目標。

拜登聲稱這項停火提案來自以色列，但以國主要中間派政治人物甘茨（Benny Gantz）宣布辭去戰時內閣部長，對美國主導的外交斡旋行動投下新變數。

曾任軍中將領的甘茨在最新民調中領先，一旦提前大選他可能取代內唐亞胡擔任總理。甘茨上月表示，如果內唐亞胡未能於6月8日前批准加薩戰後計畫，他將退出戰時內閣。

甘茲將自己描繪成比內唐亞胡更溫和的美國盟友，內唐亞胡則與以色列重要盟邦美國經常爆發政治口角。

拜登近數週來暫停對以色列輸運武器，並指責內唐亞胡遲遲不停火是為了保住政權，不過，拜登之後改口淡化此一說法。

今年3月，甘茲不顧內唐亞胡自行赴美訪問，並經常在以色列和布林肯會面。布林肯這次訪問以色列，雙方是否會見面，目前尚未宣布。

短期來看，甘茲辭去戰時內閣部長將失去對內唐亞胡政府極右派盟友的抗衡力量。極右派不接受任何折衷方案，他們揚言內唐亞胡若接受停火計畫，將退出聯合政府。

以色列8日也展示外交手段外讓人質獲釋的工具，以國軍方救出4名以色列人質，巴勒斯坦官員表示，以軍行動造成274人喪生。

根據加薩衛生當局，以軍報復行動至少造成加薩走廊3萬7084人死亡，其中大部分為平民。法新社根據以色列官方數據統計，哈瑪斯去年10月7日對以國南部發動攻擊造成1194人死亡，其中大多是平民。

以色列 布林肯 加薩

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