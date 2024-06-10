俄媒：普亭最快本月出訪北韓、越南 深化盟友關係

俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）今天引述外交消息人士說法報導，俄國 總統普亭 （Vladimir Putin）將在數週內訪問北韓 和越南。

路透社報導，俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）向「新聞報」證實，普亭將訪問平壤（Pyongyang），目前正「積極準備」相關工作。

報導指，普亭最早可能在本月內訪問越南，且可能在結束北韓行程後立即轉往越南。

北韓領導人金正恩去年9月曾至俄國與普亭會談。金正恩當時造訪了遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），普亭還承諾助北韓打造衛星。

克里姆林宮（Kremlin）曾表示，希望「在所有領域」與北韓建立夥伴關係，但尚未確認普亭出訪的日期。

俄軍全面入侵烏克蘭後，俄國加強了與北韓和伊朗等美國敵對國家的關係，引起西方國家擔憂。

「新聞報」表示，普亭和金正恩將討論俄國是否引進北韓移工的問題。俄烏戰爭導致俄國面臨嚴重的勞動力短缺，男性不是去參戰，不然就是為躲避動員令而逃往國外。

普亭上一次訪問北韓是在2000年，也就是他出任俄國總統的第1年。