反制北韓垃圾氣球 南韓恢復心戰喊話 金與正：將有新回應

在這張由南韓國防部發布的宣傳圖片中，一名南韓士兵9 日在非軍事區附近舉行的軍事演習中操作用於宣傳廣播的揚聲器。（路透）

南韓 軍方9日表示，北韓 從8日夜間起又向南韓空飄了數百個裝滿垃圾的氣球 。南韓為了回應，9日傍晚恢復使用擴音器對北韓心戰喊話。

據南韓聯合新聞通訊社報導，南韓恢復在邊境附近對北韓擴音喊話後，北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，首爾可以預期平壤將有「新的回應」，並且警告「將陷入非常危險情勢」。

南韓軍方表示，北韓最新一波垃圾氣球約330個，「約80個落入我方地區」，其他多數墜海，部分可能落在北韓境內。南韓在氣球中發現廢紙、塑膠等垃圾，經分析不含有害安全物質。

北韓為報復南韓團體空飄反北韓傳單，於上月28至29日、本月1日至2日對南韓空飄垃圾氣球約1000個。北韓說，如果南韓再次散發反北韓傳單，北韓將再次空飄垃圾氣球。

南韓民間團體6至7日對北韓空飄傳單，北韓因此再度空飄垃圾氣球。

南韓聯合參謀本部（聯參）9日表示，為應對北韓垃圾氣球，南韓9日下午在兩韓邊界地區對北韓重啟心戰喊話。南韓啟動多台固定式擴音設備，持續2小時左右，距離邊界30公里範圍內都聽得到喊話內容。

聯參表示，南韓是否進一步對北韓喊話，取決於北韓今後行動。若北韓為反制喊話而發起挑釁，南韓將再次進行喊話。

聯參強調，此次事態所有的責任均在北韓，敦促北韓立刻停止空飄垃圾氣球等行為。

南韓軍方指出，北韓「再度對南韓空飄（疑似）裝有垃圾的氣球」，建議民眾若發現這類氣球應向當局進行通報，並且避免碰觸。

據報導，儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正說，北韓最新一波空飄氣球攻勢本來計畫於9日結束，但在南韓恢復擴音喊話後，「情況已經改變」。

金與正表示，「這是非常危險情勢的序幕」，並強調「如果南韓選擇跨境散發傳單、用擴音器挑釁，他們將會見證我們的新回應」。