我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

反制北韓垃圾氣球 南韓恢復心戰喊話 金與正：將有新回應

編譯中心／綜合9日電
在這張由南韓國防部發布的宣傳圖片中，一名南韓士兵9 日在非軍事區附近舉行的軍事演習中操作用於宣傳廣播的揚聲器。（路透）
在這張由南韓國防部發布的宣傳圖片中，一名南韓士兵9 日在非軍事區附近舉行的軍事演習中操作用於宣傳廣播的揚聲器。（路透）

南韓軍方9日表示，北韓從8日夜間起又向南韓空飄了數百個裝滿垃圾的氣球。南韓為了回應，9日傍晚恢復使用擴音器對北韓心戰喊話。

據南韓聯合新聞通訊社報導，南韓恢復在邊境附近對北韓擴音喊話後，北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，首爾可以預期平壤將有「新的回應」，並且警告「將陷入非常危險情勢」。

南韓軍方表示，北韓最新一波垃圾氣球約330個，「約80個落入我方地區」，其他多數墜海，部分可能落在北韓境內。南韓在氣球中發現廢紙、塑膠等垃圾，經分析不含有害安全物質。

北韓為報復南韓團體空飄反北韓傳單，於上月28至29日、本月1日至2日對南韓空飄垃圾氣球約1000個。北韓說，如果南韓再次散發反北韓傳單，北韓將再次空飄垃圾氣球。

南韓民間團體6至7日對北韓空飄傳單，北韓因此再度空飄垃圾氣球。

南韓聯合參謀本部（聯參）9日表示，為應對北韓垃圾氣球，南韓9日下午在兩韓邊界地區對北韓重啟心戰喊話。南韓啟動多台固定式擴音設備，持續2小時左右，距離邊界30公里範圍內都聽得到喊話內容。

聯參表示，南韓是否進一步對北韓喊話，取決於北韓今後行動。若北韓為反制喊話而發起挑釁，南韓將再次進行喊話。

聯參強調，此次事態所有的責任均在北韓，敦促北韓立刻停止空飄垃圾氣球等行為。

南韓軍方指出，北韓「再度對南韓空飄（疑似）裝有垃圾的氣球」，建議民眾若發現這類氣球應向當局進行通報，並且避免碰觸。

據報導，儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正說，北韓最新一波空飄氣球攻勢本來計畫於9日結束，但在南韓恢復擴音喊話後，「情況已經改變」。

金與正表示，「這是非常危險情勢的序幕」，並強調「如果南韓選擇跨境散發傳單、用擴音器挑釁，他們將會見證我們的新回應」。

北韓 南韓 氣球

上一則

南韓醫協抗議升級 下周將集體停診

下一則

伊朗批6人參選總統 5人屬保守派 強硬派前總統受阻

延伸閱讀

金與正嗆南韓人「天天撿垃圾」警告將回敬大聲公廣播

金與正嗆南韓人「天天撿垃圾」警告將回敬大聲公廣播
南韓恢復擴音喊話 金正恩胞妹金與正：將有新回應

南韓恢復擴音喊話 金正恩胞妹金與正：將有新回應
又來了…北韓第三度空飄穢物氣球 兩韓宣傳戰升溫

又來了…北韓第三度空飄穢物氣球 兩韓宣傳戰升溫

回擊北韓糞便氣球 南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

回擊北韓糞便氣球 南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親