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莫迪就職第3任期印度總理在即 聯合政府人事受矚

中央社／新德里9日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不如預期，導致莫迪須仰賴其他友黨聯合執政。（路透）
印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不如預期，導致莫迪須仰賴其他友黨聯合執政。（路透）

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不如預期，導致莫迪須仰賴其他友黨聯合執政。

印度從4月19日至6月1日，分成7梯次投票選出新一屆下議院543席議員。計票結果本月5日揭曉，印度人民黨（Bharatiya Janata Party）取得240席，以該黨為首的「國家民主聯盟」（National Democratic Alliance）拿下逾290席，席次過半數，享有組閣權。

法新社報導，由於莫迪尚未宣布內閣人事名單，將於格林威治標準時間13時45分（美東時間9日上午9時45分）在印度總統府舉行的就職典禮便格外受到矚目，屆時約有30位準部會首長也會依照憲法宣誓就職。

印度人民黨過去10年來得以獨自過半席次執政，但這次國會大選卻有違分析師預測及出口民調，並未重演過去兩次選舉印度人民黨斬獲壓倒性勝利。

莫迪不得不趕緊跟國家民主聯盟的其他10多個友黨進行磋商，他才能掌有聯合執政所需的席次。

國家民主聯盟當中規模較大的友黨要求莫迪大幅讓步，以換取他們的支持。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指出，聯盟各黨連日「忙碌磋商」，印度時報（The Times of India）則稱，印度人民黨試圖「削減」友黨的要求。

根據各方消息，印度人民黨最大友黨、贏得下議院16席的「德拉古迪撒黨」（Telugu Desam Party）已獲4個內閣職位，第2大友黨、取得12席的「人民黨聯合派」（Janata Dal United）也透過談判拿下2個內閣職位。

不過多家印度媒體報導，內政、外交、財政及國防等4個權力最大的內閣部會首長，仍將掌握在印度人民黨手中。

印度 投票 民調

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