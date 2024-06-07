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艾司摩爾市值超車LVMH 躍歐洲第二大上市公司

編譯黃淑玲、陳苓／綜合外電
股價大漲效應，艾司摩爾市值超車LVMH，身價增至4100億美元 ；圖為艾司摩爾的新一代極紫外光微影設備。（取材自艾司摩爾）
股價大漲效應，艾司摩爾市值超車LVMH，身價增至4100億美元 ；圖為艾司摩爾的新一代極紫外光微影設備。（取材自艾司摩爾）

受惠於晶片需求看旺，荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）5日股價收盤大漲8.1%，市值超車法國精品集團路易威登（LVMH），成為歐洲第二大上市公司，僅次於丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）。ASML股價6日盤中續漲3%至新高水準，漲幅超越LVMH，再度拉大領先差距。

ASML財務長達森（Roger Dassen）日前在Jeffreies主辦的會議向分析師表示，年底前將首次出貨高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備給台積電，英特爾也將收到，ASML發言人隨後證實這個說法。

這個消息讓ASML投資人吃下定心丸，因為之前傳出台積電由於價格高昂，對採購這套最先進設備有所猶豫。ASML股價曾在4月短暫拉回，因當時的財報顯示，全球晶片大廠似乎不急於購買High-NA EUV。

彭博資訊分析師指出，ASML可望靠這兩筆訂單，賺進7億歐元，若安裝順利，今年財報便能認列，同時台積電決定採用High-NA EUV設備，暗示其2奈米以下節點製程的今年需求比預期還強，須提早升級生產設施。

ASML股價5日收盤大漲8.1%至943.6歐元，市值增至約3,770億歐元（4,100億美元），首度超越LVMH。相較下，由於市場擔心精品銷售放緩，LVMH股價過去一個月來都下跌。

晶片利多題材6日持續發酵，在美國銀行全球研究公司上調ASML股價目標價，從1,156歐元提高到華爾街最高的1,302歐元後，ASML股價盤中再漲3%至972歐元，再創新高，漲幅超越LVMH同日盤中的2%。

美銀表示，ASML為其歐洲半導體類股首選，打造人工智慧（AI）基礎設施的能力「無法複製」，在AI熱潮帶動微影設備需求激增之際，預期ASML明年全年營收將達400億美元，遠多於去年的276億歐元。

股價受到AI殷切期盼的科技業者還包括10日起將舉行全球開發者大會（WWDC）的蘋果公司，華爾街期待蘋果屆時會宣布在生成式人工智慧（AI）的進展，激勵蘋果5日上揚0.8%收195.87美元，重返3兆美元大關。

Wedbush分析師艾夫斯認為，今年WWDC成為蘋果十多年來最重要的活動。他認為蘋果將在WWDC將正式宣布與ChatGPT開發商OpenAI結盟，蘋果裝置將具備大型語言模型，從而大幅推升蘋果股價。花旗分析師馬里克也表示，在AI日益流行之時，以注重隱私聞名的蘋果，預料將大談如何保護數據隱私。

AI 晶片 台積電

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