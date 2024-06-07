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紀念D-Day80周年 威廉：凱特的祖母曾破解納粹密碼

編譯中心╱綜合6日電
英國威廉王子（左起）、查理國王、王后卡蜜拉，5日出席D-Day滿80周年紀念活動。（美聯社）
英國威廉王子（左起）、查理國王、王后卡蜜拉，5日出席D-Day滿80周年紀念活動。（美聯社）

英國國王查理三世5日出席第二次世界大戰諾曼第登陸（Normandy landings）80周年紀念活動，致詞時呼籲自由國家團結對抗暴政；王后卡蜜拉、威爾斯親王威廉也參加，威廉談了凱特王妃罹癌動刀後的狀況之外，還透露凱特的已故祖母，就是當年在布萊切利園破解納粹密碼的其中一位女性。

英國每日郵報報導，威爾斯親王威廉先是向退伍軍人與現場政要發表感人演說，接著與台下的二戰英雄會面，有人關心凱特王妃動刀後的恢復狀況，根據在社群平台X上公布的影片可見，威廉說，「她（老婆）好多了，也很樂意來這參加活動」。

威廉在致詞時也提到，凱特王妃的已故祖母薇拉（Valerie Middleton），二戰期間也曾在英國政府進行密碼解讀的主要所在地布萊切利園擔任密碼破解員。電影「模仿遊戲」中，描述的就是英國數學家艾倫圖靈（Alan Turing）率領學者破解納粹德國恩尼格密碼機（Enigma Machine），最終讓英國戰勝德國的勵志故事。據報導，二戰期間，薇拉與她的雙胞胎妹妹瑪麗皆曾於「Hut 16」（16號木製小屋）工作，她當時就是密碼破解小組的一員。

事實上，2019年每日郵報撰稿人伊登（Richard Eden）曾報導，每當凱特王妃問起祖母小時候的戰爭經歷時，祖母總是不願透露，直到臨終前才讓家人知道。

英國國王查理三世則對當時壯烈犧牲的盟軍士兵、法國平民，以及法國反抗軍的勇氣致敬。「我們懷著最深切的感激之情緬懷他們，以及在那個緊要關頭服役的每一個人。」「我們回顧幾十年來一次又一次給我們帶來的教訓：自由國家必須團結對抗暴政。」並祈禱這樣的犧牲永遠不必再發生。

另外，教宗方濟各在寫給巴優（Bayeux）的主教信中寫道，「人是健忘的」，對人類未能記取二次世界大戰的教訓表示遺憾，並警告世界可能會出現新的大範圍衝突。位在法國北部的巴優靠近當時諾曼第登陸的地點。

教宗認為，令人擔憂的是，人們開始認真考慮世界將再次發生大範圍衝突的假設，逐漸習於接受這種無法令人接受的事有可能發生。方濟各經常譴責他所謂的「漸進式第三次世界大戰」所帶來的後果。

法國6日在北部舉辦國際領袖慶祝活動，紀念1944年 6月6日諾曼第登陸80周年，法國總統馬克宏接待來訪的美國總統拜登、英國國王查理三世、加拿大總理杜魯多、烏克蘭總統澤倫斯基等，由於莫斯科入侵烏克蘭，俄羅斯官員未被邀請參加。

凱特 查理三世 方濟各

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