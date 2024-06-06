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愛女3歲生日趴砸1400萬 哈利、梅根沒邀王室成員

編譯中心╱綜合5日電
印有英國國王查理三世(King Charles III)肖像的鈔票。（取材自英格蘭銀行官網）
印有英國國王查理三世(King Charles III)肖像的鈔票。（取材自英格蘭銀行官網）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室已經四年，現與一雙兒女在美國加州生活。他們的女兒「莉莉貝」（Lilibet）4日迎來三歲生日，據悉，哈利夫妻在加州1400萬美元的豪宅裡提前為女兒舉辦生日派對，但傳出他們一位皇室貴族都沒邀請。

哈利王子與梅根和皇室關係緊張，就連哈利的父親查理國王、大嫂凱特雙雙在癌症治療中，也沒有對他放鬆戒心，他上個月返英為自己催生的「不屈不撓運動會」10周年做活動，查理也沒有抽空與他見面。因而哈利、梅根為女兒莉莉舉行三歲的慶生會，被揭露一位皇室貴族都沒邀請，似乎就不那麼奇怪。

莉莉在出生的時候，由於外界認為她的名字來自伊莉莎白二世女王之父親和丈夫稱呼她的暱稱，就算哈利表明是藉此向女王祖母致意，仍被英國民眾和媒體圍剿，砲轟他不夠尊敬自己的長輩。然而現在莉莉已經三歲了，遠比爸媽受歡迎，根據皇室專家湯姆昆恩所言，查理不只有準備禮物，也發了訊息祝小孫女生日快樂，他還打算幫莉莉親手做一個跟送給她堂哥喬治王子一樣好的禮物，等莉莉的爸媽跟皇室和解後就可以交到莉莉的手上。

既然英國皇室一個人都沒受邀，哈利與梅根到底請了誰來為莉莉慶生？反倒可能是美國的名人或好萊塢紅星。據湯姆昆恩透露，住在離他們家很近的凱蒂佩芮與奧蘭多布魯應該有到場，梅根視為好友的葛妮絲派楚及媒體女王歐普拉，應該也都是他們有提出邀約的重要貴賓。

另據央廣引述路透報導，繼位已經將近2年，印有英國國王查理三世肖像的鈔票終於在5日開始流通，查理的肖像將出現在英格蘭銀行發行的5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊新鈔，而印有已故女王肖像的現有鈔票則將持續流通。

英國硬幣上有國王和皇后肖像已有逾千年的歷史，但伊莉莎白女王是首位出現在英國鈔票上的君主。

在哈利與梅根的紀錄片裡，曾看到一家人為莉莉貝慶生的畫面。（視頻截圖）
在哈利與梅根的紀錄片裡，曾看到一家人為莉莉貝慶生的畫面。（視頻截圖）

哈利 梅根 加州

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