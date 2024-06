六四35週年 英外相卡麥隆籲維護人權捍衛自由

今年是六四天安門 事件35週年,英國外交大臣卡麥隆今天表示,英國仍記得1989年6月4日在北京天安門廣場上及其周邊和平抗議、卻慘遭殺害的人們。

卡麥隆(David Cameron)在社群媒體X貼文,以「天安門廣場屠殺」(Tiananmen Square Massacre)形容六四事件。他提到,英國要求人權應獲保護,英國也支持捍衛自由的人。

Today marks 35 years since the appalling Tiananmen Square Massacre.



The UK calls for the protection of human rights and stands up for those who defend freedom. Today, we remember those who were killed while peacefully protesting in and around Tiananmen Square. https://t.co/SmM5Fyphb7