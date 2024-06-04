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已丟3500顆糞便氣球 北韓再嗆南韓1句狠話

編譯中心／綜合3日電
裝有穢物、垃圾的北韓空飄氣球，6月2日落在南韓的仁川街頭。（路透）
裝有穢物、垃圾的北韓空飄氣球，6月2日落在南韓的仁川街頭。（路透）

北韓國防省副相金剛日2日在北韓中社發表談話表示，將暫停對韓空投裝有屎尿、垃圾的氣球，但警告南韓若再有宣傳氣球進入北韓，這項「垃圾懲罰」行動將會馬上「百倍奉還」。而南韓政府為因應北韓近期空飄穢物氣球等挑釁行動召開會議，決議提案全面中止919兩韓軍事協議，至兩韓恢復信賴關係為止，

韓聯社報導，金剛日在談話中表示，5月28日夜間至6月2日凌晨，北韓向南韓境內和首都圈地區空投了3500個、裝有15噸污物的氣球，這是針對南韓對北韓空飄傳單最徹底的反制舉措。倘若南韓再次對北韓空飄傳單，北韓將「以牙還牙」，投放多於其百倍的垃圾和污穢物。

上月28日至29日，南韓境內共發現260個北韓空投的垃圾氣球。截至發稿，軍方偵獲的垃圾氣球總數已上千。

另據中央社報導，對北韓近期空飄穢物氣球、干擾GPS電波、試射飛彈等挑釁行動，南韓國家安保室3日召開國家安全保障會議實務工作會議，決議提案全面中止919兩韓軍事協議，至兩韓恢復信賴關係為止，並已向總統尹錫悅及國家安保常任委員報告。此案將在4日國務會議上做出最後決定。

3日會中認定北韓近期挑釁行動對南南韓民造成實質損失與威脅，有名無實的919軍事協定對南韓軍方應對上造成相當阻礙。

南韓安保室表示，這次中止軍事協議都是按照國內法規程序進行，正當且合法的措施，強調政府會為守護國民生命安全採取所有必要措施。

對於北韓空飄穢物氣球的行為，3日會中也討論了是否應重啟對北韓的擴音器喊話，但這也必須待軍事協議正式中止後才能進行。

由於北韓叫停對南韓空投垃圾氣球，南韓應對方針是否會改變，備受關注。

北韓 南韓 氣球

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