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澤倫斯基訪菲律賓會小馬可仕 年內馬尼拉設大使館

編譯中心／綜合3日電
烏克蘭總統澤倫斯基（左）對菲律賓總統小馬可仕（右）邀請他訪問菲律賓表示感謝。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）對菲律賓總統小馬可仕（右）邀請他訪問菲律賓表示感謝。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodomyr Zelenskiy)3日在馬尼拉總統府與菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)舉行雙邊會議。澤倫斯基在會議上表示，烏克蘭今年將在馬尼拉開設大使館。另外，6月1日是傭兵組織「瓦格納」（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）63歲冥誕，一尊他的雕像在他於俄羅斯聖彼得堡的墓園揭幕，支持者湧墓園致敬。

央廣網報導，採訪團的照片顯示澤倫斯基在總統府訪客簿上簽名，小馬可仕則站在旁邊觀看，烏克蘭和菲律賓的官員並在會議之前握手。

澤倫斯基是從新加坡出發去馬尼拉。他在香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)會議上意外現身，這是他自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，第二度造訪亞洲。

澤倫斯基在新加坡香格里拉對話論壇的最後一天發表演說，請求支持和參與計畫於6月15到16日在瑞士舉行的和平峰會，該峰會旨在為他飽受戰爭蹂躪的國家帶來和平。

俄羅斯並未受到邀請，而中國已確認不會參加。澤倫斯基敦促美國總統拜登(Joe Biden)出席峰會，但華府尚未確認將派誰參加。

另據路透報導，6月1日是傭兵組織「瓦格納」（Wagner）創辦人普里格津63歲冥誕，一尊他的雕像在他於俄羅斯聖彼得堡的墓園揭幕，當天墓園湧入支持者獻花，有穿著軍裝的蒙面人，在雕像前單膝下跪致敬。

普里格津從俄烏戰爭一開始，即率領「瓦格納」傭兵為俄羅斯立下汗馬功勞。但去年6月他率瓦格納傭兵發動1日兵變，意圖逼軍方高層下台，他先占領俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），再朝莫斯科推進，最後於距離莫斯科約200公里處被勸退，結束兵變。

去年8月，即兵變後兩個月，他和他的左右手烏特金（Dmitry Utkin）等人搭乘的私人飛機，於莫斯科北部墜毀。克里姆林宮否認與墜機有關。

普里格津不只在「瓦格納」頗受愛戴，俄羅斯主戰派中也有高人氣，他死後不少人到莫斯科他的臨時紀念碑前致意。

澤倫斯基 俄羅斯 瓦格納

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