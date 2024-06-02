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伊朗惡意指控「利用犯罪網絡」 召見瑞典外交官

法新社／德黑蘭2日綜合外電報導
瑞典情報機構日前指稱伊朗在瑞典境內，「利用犯罪網絡」攻擊以色列與其利益。瑞典外交部長比爾史特龍（圖）5月30日在發給媒體的電子郵件中表示：「瑞典不會成為國家行為者利用犯罪網絡促進自身利益的平台」。（歐新社）
瑞典情報機構日前指稱伊朗在瑞典境內，「利用犯罪網絡」攻擊以色列與其利益。瑞典外交部長比爾史特龍（圖）5月30日在發給媒體的電子郵件中表示：「瑞典不會成為國家行為者利用犯罪網絡促進自身利益的平台」。（歐新社）

瑞典情報機構日前指稱伊朗在瑞典境內，「利用犯罪網絡」攻擊以色列與其利益。伊朗外交部今天表示，已針對這些「毫無根據與惡意的指控」，召見了瑞典駐德黑蘭的臨時代辦。

法新社表示，伊朗外交部在社群平台X發布訊息指出，該部西歐事務負責人的助理召見了瑞典駐德黑蘭臨時代辦。

伊朗駐瑞典大使館日前已否認正在招募瑞典犯罪集團成員，對以色列在瑞典的利益發動「暴力行為」。

在此之前，瑞典安全局（Sapo）表示，被伊朗招募的代理人，暴力行為目標特別鎖定「以色列和猶太人在瑞典的利益、目標和作業」。

而在瑞典安全局宣布上述消息前不久，瑞典報紙「每日新聞」（Dagens Nyheter）援引以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）的文件指出，兩個瑞典犯罪集團的領袖已被伊朗政權招募。

瑞典安全局表示，「伊朗此前曾在歐洲其它國家使用暴力，以壓制批評聲浪和對其政權的威脅。」

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）5月30日在發給媒體的電子郵件中表示：「瑞典不會成為國家行為者利用犯罪網絡促進自身利益的平台。」

伊朗大使館在聲明中駁斥指控，並說：「很不幸的，某些瑞典媒體引用了來自這個殘暴政權（以色列）媒體與機構的虛假和毫無根據說法，並對伊朗發表了不實報導。」

伊朗大使館表示，他們「希望瑞典媒體切勿相信以色列政權的說法和報導」，並努力「終結猶太復國主義政權在巴勒斯坦的罪行」。

自10月7日爆發加薩（Gaza）戰爭以來，以色列和伊朗之間的緊張局勢日益升高。

瑞典 伊朗 以色列

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