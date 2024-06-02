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日圓貶值效應 日餐飲集團開店重心外移

編譯易起宇╱綜合1日電
日本大型餐飲企業正加速將開店重心移往海外。(路透)
日本大型餐飲企業正加速將開店重心移往海外。(路透)

為抵銷日圓貶值風險，日本大型餐飲企業正加速將開店重心移往海外，海外分店數量如今即將超越日本國內。

日經新聞統計，截至會計年度2023年止，日本營收最高的前十大餐飲企業（不含日本麥當勞）約有1萬3000家海外門市，占所有門市的42%，和疫情前2019年的29%相比躍增13個百分點。海外門市不出幾年將超越國內。

吉野家控股計畫今年度在海外開設125家牛丼店。對手Sukiya的母公司善商控股（Zensho），則預計以超越去年度約600家的速度，來開設海外門市。

經營牛角日本燒肉等連鎖餐飲店的Colowide ，在會計年度2023年底擁有389家海外門市，比2019年度增加70%。義式餐廳薩莉亞的海外門市同期則增加18%，尤其主要集中在中國展店。

日圓匯率如今正處於數十年來最低點，日前觸及1美元兌逾160日圓。雖然日圓之後一直不斷大幅震盪，但整體表現持續不振。

對日本餐飲業而言，這樣的匯率趨勢已帶動進口食品成本上漲。任何一家無法轉嫁額外成本到菜單價格的業者，都將面臨獲利下滑壓力。

比起長期承受慢性通縮的日本，海外價格比較容易調漲。而且對日本餐飲業者來說，海外門市賺取的是外匯，又能抑制食材成本，若是加強海外事業，將有助於減輕匯率變動導致的業績波動風險。

雲雀控股（Skylark）今年將在美國全面展開其涮涮鍋連鎖店「涮乃葉」，預計2027年前含加盟店要達到至少50家。牛肉和其他食材將透過當地供應鏈購買。Skylark在美國賺取的美元直接在當地用來購買食材。這樣的安排預料將可減少日圓貶值造成的匯損，和降低整體成本。

日本 匯率 疫情

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