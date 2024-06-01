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北韓放棄和統 禁止孩童取名「統一」、「一個」...

編譯中心／綜合31日電
北韓下令民眾不得以「統一」等字眼為孩童命名，圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）
北韓下令民眾不得以「統一」等字眼為孩童命名，圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

南韓統一部指出，北韓當局下令民眾不得以「統一」等字眼為孩童命名，顯示這個專制政權正加強抹除兩韓和平統一的方針。

韓聯社報導，南韓統一部5月30日表示，北韓最近禁止人民選用「統一」（tongil）、「一個」（hana）和「大韓民國」（hankook）之意的詞彙為孩童取名。

北韓領導人金正恩去年在執政的朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）年底會議中，將北韓與南韓定義為「敵對的兩國關係」，而此舉正是北韓試圖移除統一方針的一環。

金正恩表示，他認為尋求跟南韓統一毫無意義，並下令官員廢除負責兩韓事務的國家機構。

北韓日前還移除外務省網站上關於地理的欄位，據悉這個欄位曾包含「朝鮮是三面環海的海洋國家」等內容。

南韓統一部指出，北韓還移除駐外館處有關統一的書籍。

同時，南韓統一部提到，北韓預計於6月下旬舉行的朝鮮勞動黨全體會議討論經濟成就、加強政治意識形態的方法及組織問題。

另外，北韓官媒報導，北韓稱在演習期間發射18枚短程彈道飛彈，展現出若有必要對抗攻擊時，對南韓「流氓政權」採取先發制人打擊的決心。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩5月30日親自指導600毫米「超大型」多管火箭發射器的發射演練，砲兵部隊成功擊中約365公里外一座島嶼上的目標。

路透報導，南韓軍方指出，北韓向東海岸發射至少10枚短程彈道飛彈，這可能是為了吸引包括俄羅斯在內的潛在買家。

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