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30年來最劇烈政局變化 南非執政黨首失國會優勢

編譯中心／綜合30日電
南非國會大選初步統計結果顯示，執政黨ANC可能不再一黨獨大。（路透）
南非國會大選初步統計結果顯示，執政黨ANC可能不再一黨獨大。（路透）

南非全國大選的初步結果顯示，執政的非洲民族議會黨（ANC）可能喪失30年來把持的國會絕對多數，被迫與其他政黨組成執政聯盟，這是南非取消種族隔離政策以來最戲劇性的政治轉變，也是30年來首見的現象。

路透報導，根據南非中選會30日的最新數據，目前約11.3%的投票所已開票完成，ANC得票率為42.8%，親商的民主聯盟黨（DA）得票率為25.6%，經濟自由鬥士黨（EFF）為8.3%。

如果最終的選舉結果仍維持如此態勢，ANC將被迫與其他政黨組成執政聯盟，這將在未來數周、甚至數月引發空前的政局動盪。

受政壇的不確定性影響，南非蘭德兌美元30日盤中一度重貶1.7%，報18.7287蘭德兌1美元，匯率為4周來最疲弱。

根據南非憲法，新任國民議會將選出下任總統，ANC仍可望成為國會最大黨，意味著黨魁拉瑪佛沙有望連任總統，不過得票率的下降，可能使拉瑪佛沙遭逢黨內挑戰。ANC的支持度之所以下滑，因民眾不滿高失業率與高犯罪率、及停電和貪汙問題。

若最終開票結果與初步結果類似，非洲民族議會黨將被迫與一黨或多黨商議籌組執政聯盟，這個情況可能使南非在未來數周、甚至數月面臨空前的政治動盪。

根據南非科學與工業研究理事會（CSIR）提供給南非廣播公司（SABC）的預測資料，初步開票結果顯示，計票結束時非洲民族議會黨預料將會獲得約42%選票。

南非 匯率 投票

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