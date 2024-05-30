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哥倫比亞鬥牛禁令3年後生效 只剩這7國合法

編譯中心／綜合29日電
動保人士日前在哥倫比亞首都波哥大國會辯論鬥牛法案時，在場外示威抗議，要求國會通過禁止鬥牛。（路透）
動保人士日前在哥倫比亞首都波哥大國會辯論鬥牛法案時，在場外示威抗議，要求國會通過禁止鬥牛。（路透）

哥倫比亞國會28日以93票對2票通過禁止鬥牛法案，就等總統裴卓（Gustavo Petro）批准，禁令將於2027年生效；至此全球只剩7國允許鬥牛，包括法國、葡萄牙、墨西哥、厄瓜多、秘魯、西班牙、委內瑞拉。

中央社引述法新社報導，通過禁止鬥牛法案，可謂是動物權利保護人士重大勝利，這在鬥牛運動行之有年的哥倫比亞可謂劃時代之舉。以往曾表態支持限制鬥牛運動、哥倫比亞史上第一位左派出身的總統裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X官方帳號發文：「謹此向致力推動不再以死亡為表演內容的人士表達祝賀之意。」

哥倫比亞參議員巴迪亞（Andrea Padilla）也在X平台發文指出，這項決定是「歷史性的一步」。

這項法律將使哥倫比亞跟進同地區的巴西、智利、阿根廷、烏拉圭和瓜地馬拉，成為禁止鬥牛的國家之一。

2018年，憲法法院承認鬥牛是哥倫比亞文化傳統的一部分，但美洲最古老的鬥牛城市之一、首都波哥大在那之後宣布傷害或殺害公牛為非法行為，取消鬥牛活動中最血腥的殺牛環節，也希望最終能禁止血腥的鬥牛運動。

據中時新聞網報導，鬥牛場上的公牛面對鬥牛士百般激怒與長矛攻擊，公牛在憤怒與疼痛之中滿場飛奔或攻擊鬥牛士，最終在滿場歡呼聲中由倒地甚至死亡。

在哥倫比亞，支持鬥牛競技的人士長期主張這是一門「藝術」，對於飼養業者、競技場外街頭小販而言更是重要收入來源。動保人士則批評這種運動血腥野蠻，害得動物在緩慢且痛苦的過程喪命。

哥倫比亞過去7年多次試圖禁止鬥牛，法案在國會多次闖關失敗，政壇與民間均有力保捍衛數百年鬥牛傳統的聲浪。

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