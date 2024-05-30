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屎的迫降…北韓空飄260顆糞便氣球報復 南韓斥低級

編譯徐榆涵／綜合29日電
南韓陸軍站崗時，不遠處出現疑似北韓發送裝有垃圾、糞便的空飄氣球。（美聯社）
南韓陸軍站崗時，不遠處出現疑似北韓發送裝有垃圾、糞便的空飄氣球。（美聯社）

韓聯社報導，南韓28日晚間起陸續發現綁有大型垃圾袋的氣球北韓飄來，垃圾袋內裝有各種垃圾、廢棄物甚至排泄物。南韓軍方表示，至29日傍晚國內各地已發現260多個這類空飄氣球。南韓推測，北韓此舉意在報復脫北者團體向北韓空飄傳單等物品。

北韓領導人金正恩的強勢胞妹金與正29日證實，北韓朝南韓空飄顯然裝有糞便的氣球，金與正嘲笑南韓是「自由民主主義鬼怪」，並保證還會空飄更多氣球十倍奉還。金與正還說，南韓團體企圖傳播誹謗北韓思想和制度的政治煽動傳單，以及臭不可聞的低級思想，南韓方面嚴重愚弄北韓人民，理應遭到報應。

南韓合同參謀本部表示，南韓各地已發現約260個來自北韓的空飄氣球，是北韓歷來最大規模的空飄氣球行動。各地發現的氣球數量持續增加，除了邊境地帶，還有氣球飄到250公里外的慶尚北道永川市，氣球內都被裝了穢物跟垃圾，用來連結塑膠袋與氣球的繩上還裝有計時器與引爆裝置。

南韓鐵原郡一片稻田上29日可見到一個從北韓飄來的氣球，夾帶了排泄物等各種垃圾。（...
南韓鐵原郡一片稻田上29日可見到一個從北韓飄來的氣球，夾帶了排泄物等各種垃圾。（路透）

南韓批評北韓此舉違反國際法，嚴重威脅南韓國民安全，要求北韓立刻停止這種低級行為，並聲明因此造成的所有事故責任都歸因於北韓。

韓聯社報導，一名住在南韓東南方慶尚北道永川市的葡萄農，29日上午目擊垃圾袋從空中掉落，砸破溫室的塑膠棚頂。北韓在2016年也曾向南韓空飄綁有垃圾的氣球，當時造成車輛及一般民宅受害。

南韓軍方已派出化學、生物、放射物應對小組及爆破物處理組，回收落到地面的氣球，內容物交由相關單位進行詳細檢測，並提醒民眾若發現不明物體，應避免直接觸碰，立即通知鄰近軍警單位。

2021年南韓曾頒布法律，禁止向北韓空飄傳單。政府當時表示，空飄氣球除了激怒北韓，還給南韓製造垃圾，因為有些氣球從未越過邊境。不過，南韓憲法法院去年判定該法律因違憲失效，因為相關規定侵犯言論自由。

另一方面，北韓日前發射偵察衛星失敗後，南韓軍方指出，北韓30日清晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。儘管北韓時常利用發射飛彈來向外界傳遞訊息，但一次發射多達10枚飛彈的情況並不常見。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部指出，北韓約於30日晨6時14分向從平壤順安地區向東海發射至少10枚短程彈道飛彈，飛行距離約350公里。

NHK報導，日本防衛省30日晨6時17分宣布，北韓可能發射了一枚彈道飛彈。日本海岸警衛隊30日晨6時21分援引防衛省消息指，看來可能是彈道飛彈的物體已墜落。截至目前未傳出有船隻受損消息。多名防衛省官員稱，有飛彈落入日本專屬經濟區以外海域。

南韓軍方指出，北韓30日晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。（美聯社）
南韓軍方指出，北韓30日晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。（美聯社）

北韓 南韓 氣球

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