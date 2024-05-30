我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

德里飆高溫52.3℃ 再創印度新紀錄

編譯中心／綜合29日電
印度新德里的納雷拉郊區29日遭熱浪侵襲，一名男子坐在路旁臨時搭建的床上擦汗。（路透）
印度新德里的納雷拉郊區29日遭熱浪侵襲，一名男子坐在路旁臨時搭建的床上擦汗。（路透）

印度氣象局（IMD）說，德里的氣溫29日飆升到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄；氣象官員說，過去幾天異常高的夏季氣溫帶來了「熱浪」到「嚴重熱浪」的狀況，不過從30日開始，印度西北部和中部的高溫可能會有所緩解。

中央社引述法新社報導，印度氣象局29日下午通報，德里郊區孟吉希普（Mungeshpur）氣溫來到「嚴重熱浪狀況」，比拉吉斯坦邦（Rajastha）沙漠地區先前的全國最高氣溫紀錄，高出攝氏1度以上。

路透報導，當印度最高氣溫比平常高出攝氏4.5到6.4度時，印度將宣布出現熱浪；當最高氣溫比平常高出攝氏6.5度或更高時，印度宣布出現嚴重熱浪。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，在印度東部比哈邦（Bihar）的一所公立學校，學生們在高溫下暈倒。影片畫面顯示一名女孩躺在教室的長凳上，老師把水灑在她的臉上，並用書本為她搧風。

治療這些學生的醫院醫生庫瑪（Rajnikanth Kumar）說：「電解質失衡導致暈倒、嘔吐和頭暈。」

亞洲今年夏季更加炎熱，科學家說，人類造成的氣候變遷加劇這個趨勢。

居民29日在德里的納雷拉（Narela）地區發送免費冷飲，納雷拉28日的氣溫也高達攝氏49.9度。

印度 熱浪 高溫

上一則

日2核電機組 獲准延役20年 全日本將有8座服役達60年

下一則

哥倫比亞鬥牛禁令3年後生效 只剩這7國合法

延伸閱讀

印度德里氣溫飆至攝氏52.3度 創新高

印度德里氣溫飆至攝氏52.3度 創新高
印度首都德里氣溫創紀錄 高達攝氏49.9度

印度首都德里氣溫創紀錄 高達攝氏49.9度
印度擬加強監管 美科技巨頭反對：恐增加用戶成本

印度擬加強監管 美科技巨頭反對：恐增加用戶成本
印度、印尼享人口紅利 股市雙衝新高 躍投資新寵

印度、印尼享人口紅利 股市雙衝新高 躍投資新寵

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

2024-05-22 12:31
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣