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荷蘭機場1人被捲入飛機引擎亡 目擊者稱聽到「地獄般噪音」

編譯徐榆涵／即時報導
荷蘭阿姆斯特丹機場史基浦機場29日驚傳死亡意外，1人遭到荷蘭皇家航空（KLM）客機引擎捲入後身亡。(歐新社)
荷蘭阿姆斯特丹機場史基浦機場29日驚傳死亡意外，1人遭到荷蘭皇家航空（KLM）客機引擎捲入後身亡。(歐新社)

荷蘭阿姆斯特丹機場史基浦機場（Schiphol airport）29日發生一起死亡意外，1人遭到荷蘭皇家航空（KLM）客機引擎捲入後身亡，目前尚無法判定是自殺還是意外事故。

BBC等報導，荷蘭皇家航空KL1341航班於29日下午，準備從阿姆斯特丹史基浦機場飛往丹麥比隆（BIllund），結果有1人被捲入正在運轉的該架客機引擎中，當場死亡。

航空公司表示正在照料目擊事件的乘客和機組員，並正在進行調查。荷蘭王家憲兵隊也表示正在了解情況。

荷蘭王家憲兵隊消息人士向每日電訊報透露，涉事航班當時正在向跑道滑行，就在準備起飛時，機組人員發現引擎出現異常，於是停止運行。

荷蘭電訊報報導稱，「涉事飛機上的一名員工報告說，當機組人員剛剛完成安全指令時，有人跳進了引擎。」目擊者表示，當時引擎發出「地獄般的噪音」，接著就看到煙霧冒出。

荷蘭機場邊境警察指出，目前乘客和機組人員都已疏散下機，由於死者身分尚未確定，無法判定這是一起意外或是自殺行為。有多家荷蘭媒體表示，死者很有可能是機場員工。

據報導，涉事飛機是巴西航空工業公司（Embraer）製造的短程噴射飛機，由荷蘭皇家城市短途航空（KLM Cityhopper）營運，主要往來歐洲各城市之間。

史基普機場是歐洲最繁忙、熱鬧的機場之一，據機場網站稱，上個月有近550萬名旅客進出該機場。

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