教宗遭爆私下用義大利俚語歧視同志 教廷回應了

梵蒂岡於28日指出，教宗方濟各（中）對27日與義大利主教會面時使用貶義同性戀的詞語表示道歉，他並不想冒犯任何人。（歐新社）

教宗方濟各 (Pope Francis)被傳私下使用具有高度貶義的修辭來形容LGBT群體，梵蒂岡28日表示，教宗無意使用恐同語言，並向因此受到冒犯的人致歉。

央廣引述路透報導，梵蒂岡發言人布魯尼(Matteo Bruni)在一封電子郵件聲明中表示：「教宗從未打算冒犯他人，或使用恐同語言來表達自己的立場，他向那些因他人報導使用該詞而感到被冒犯的人致歉。」

義大利 媒體27日報導指出，教宗方濟各在向義大利主教重申反對同性戀擔任神職時，使用了義大利語俚語「frociaggine」一詞，大致可翻譯成英文的「faggotness」或「faggotry」，也就是對男同志的侮辱性稱呼。

布魯尼表示，方濟各「知道」這些報導。

據悉事件發生在20日，即為期4天的義大利主教會議開幕日。教宗在會議中說，培養神職人員的神學院已經充斥太多「男同性戀」，說消息來源，一說是消息人士，一說是來自幾位主教；不過主教們替教宗緩頰，說他是阿根廷人，當下或許不了解自己說的義大利字眼其實非常不雅。

梵蒂岡發言人重申，教宗仍致力於建立一個歡迎所有人加入的天主教教會(Catholic Church)，在這裡「沒有人是毫無用處、多餘的，每個人都有容身之地」。

現年87歲的方濟各在過去11年的教宗任期內，對LGBT群體(同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒)釋出重大善意，因而贏得不少讚許，但這起失言風波甚至連他的支持者也感到震驚不安。

方濟各2013年接下教宗重任初期，曾說過一句名言：「如果一個人是同性戀，但他尋求上帝並懷有善意，那我有什麼資格評判他呢？」他並在去年批准神父為同性伴侶祈福，引發保守人士的強烈反彈。