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泰國拚觀光延長簽證停留期限 這3類人受惠

編譯中心／綜合28日電
泰國政府已核准延長觀光客、大學畢業生，以及遠距工作者「數位游牧」的簽證停留期限。（歐新社）
泰國政府已核准延長觀光客、大學畢業生，以及遠距工作者「數位游牧」的簽證停留期限。（歐新社）

為招攬外國觀光客，泰國當局28日宣布，已核准延長觀光客、大學畢業生及遠距工作者「數位游牧」的停留期限，並為退休族提供更優渥的簽證條件，試圖在經濟疲弱之際振興舉足輕重的觀光業。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）告訴路透，泰國將自6月起允許93國旅客停留最多60日，目前僅有57國享此待遇，且將放寬落地簽證申請條件。

柴伊說，外國大學生畢業後可在本地多停留1年；想在泰國退休安居的人士，其保險要求也將放寬。

將落地簽停留期限從30日延長至60日，是泰國招攬外國觀光客的措施之一，特別是來自泰國主要市場和快速成長市場的觀光客。

根據新規定，泰國發給自雇人士與遠距工作者的「數位游牧」（digital nomad）簽證效期將從當前的60日大幅延長至5年，每次停留最長可達180日。

觀光業是泰國經濟主要推手，也是關鍵就業來源。

從今年1月到5月26日，泰國的外國觀光客達到創紀錄的1430萬人，今年目標力拚4000萬外國入境人數，觀光業收入預估可達3.5兆泰銖（約955.4億美元）。

泰國 觀光 簽證

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