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颱風生成 日本九州到關東5月28日防警報級大雨

中央社／東京26日綜合外電報導
今年第1號颱風「艾維尼」今天上午生成，日本民間氣象公司預測，雖然目前預測路徑離日本本州島有一段距離，但5月28日仍可能會為九州地方到關東地方帶來警報級大雨。 （本報資料照片）
今年第1號颱風「艾維尼」今天上午生成，日本民間氣象公司預測，雖然目前預測路徑離日本本州島有一段距離，但5月28日仍可能會為九州地方到關東地方帶來警報級大雨。 （本報資料照片）

今年第1號颱風「艾維尼」今天上午生成，日本民間氣象公司預測，雖然目前預測路徑離日本本州島有一段距離，但5月28日仍可能會為九州地方到關東地方帶來警報級大雨。

根據日本氣象廳中午12時45分公布的颱風路徑潛勢預測圖，艾維尼中午12時中心位置在菲律賓，正緩慢朝北行進，中心氣壓1002百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士鈴木悠撰文表示，如果依照預測路徑，艾維尼將朝日本沖繩近海行進，5月29日可能會相當接近大東島地方，為當地帶來警報級暴風及大浪。

鈴木說，而在沖繩本島等日本西南群島各地，風勢也可能增強，海浪也將明顯變高。

鈴木表示，雖然日本本州島離艾維尼有一定距離，但預料5月27日將有低氣壓及鋒面通過本州島附近，艾維尼帶來的暖濕空氣將朝這個低氣壓及鋒面流入。

鈴木說，在潮濕空氣影響下，鋒面發展將變為旺盛，局部地區可能降下伴隨落雷的非常激烈大雨。目前預測特別是在5月28日，從九州地方到關東地方都有可能出現警報級大雨，甚至部分地區將降下今年最多的雨量。

鈴木指出，甚至以東海地方及關東地方為主的地區，一直到5月29日都有可能持續降下警報級大雨，屆時可能對各項交通運輸工具帶來嚴重影響，民眾應多加留意氣象及交通最新資訊。

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