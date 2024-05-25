超商前架黑布阻拍富士山美景 町長：若出現「這情況」會考慮撤除

日本富士方北部山梨縣富士河口湖町便利商店「羅森河口湖站前店」對面21日正在架起巨大黑色布幕，透過雲層可以看到後方的富士山。（歐新社）

日本 山梨縣富士河口湖町的一間便利商店因為可以拍到富士山彷彿疊在屋頂上的美景，近年成為拍照與打卡的熱門景點，卻導致居民不勝其擾，町公所4月底決定在店外架起黑色布幕，町長也在24日召開記者會解釋原委。

根據此前新聞，「羅森河口湖站前店」的富士山美景不只導致過量遊客聚集拍照，附近一間牙醫診所也公開羅列外國觀光 客的各類脫序行為，讓當地民眾多次報警，直言「針對這些難以想像的違反禮節道德及法律的行為，我們認為不得不採取對策」。

共同社與YBS新聞報導，富士河口湖町的渡邊英之町長在24日的記者會上尋求各界的理解，稱「這是保護觀光客的安全，以及生活平穩的必要舉措」。

渡邊英之指出，這就「好像是驅趕遊客一樣，我感到很心痛」，但自從架起了黑色布幕之後，試圖在便利商店前方拍照的遊客數量已經減少了。他承認，「雖然這是一個迫不得已的方法，但是布幕的效果很好」。

渡邊英之說，架起布幕是「為了歡迎更多觀光客的必要措施，想要請求各位的合作」。他還表示，希望藉由去集中化，向海外推廣別的優秀打卡拍照地點，傳播富士河口湖町的魅力。

富士河口湖町今後將在黑色布幕貼上QR碼，介紹町內其他的拍照地點。渡邊英之指出，遊客轉往町內的其他便利商店拍攝富士山，但因為接連出現跑到馬路拍照的危險行為，已在討論設置柵欄等對策。