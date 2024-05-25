目視檢查太鬆 日版數位身分證遭大量偽造 中籍嫌犯：5分鐘就能做一張

日本推動做為身分證明的個人編號卡已有偽造集團，以1到2萬日圓的價格在中國與越南社群兜售。圖為日本藝人堺雅人為個人編號卡代言宣傳。（美聯社）

日本 推動做為身分證明的「My Number Card」（個人編號卡）已有偽造集團，以1到2萬日圓的價格在中國與越南社群兜售。有歹徒冒用東京都議員更換手機並綁定電子支付，盜刷10萬日圓（636.9美元）。讀賣新聞採訪偽造編號卡被捕的中國籍女性，她說，5分鐘就能偽造一張。

個人編號卡雖然內建晶片 ，但多數時候在辦理手機合約、銀行開戶時，只有目視確認身分。全國銀行協會稱，只有部分大銀行導入讀取IC晶片的設備。讓歹徒有機可乘。

27歲的中國籍女性去年12月因偽造公文書等罪名，被警視廳逮捕，一審被判3年，正在上訴。她在東京拘留所受訪時說，「作業非常簡單，不需要任何準備和技術。5分鐘就能製作一張。」由於生計困難，去年向朋友求助，朋友便介紹製作卡片的工作。

她在微信 聯繫上「老板」，得知偽造方法後，就收到作業用的電腦和印表機。要冒用的個資，會經電子郵件寄來。作業只需將嵌有假IC晶片的白色卡片，印上個資。多的時候一天可以偽造約60張卡片，然後郵寄到指定的日本國內地址。日薪約是1.2萬到1.6萬日圓的電子貨幣。日本警視廳認為指示者在中國，並正在展開調查。

本月15日，警視廳以涉嫌偽造有印公文書等罪名，又逮捕兩名中國籍人士。過去外國犯罪集團主要是偽造給有居留身分外國人的「在留卡」，2020年官方推出可辨別卡片真偽的應用程式。

個人編號卡在卡片表面使用特殊的印刷技術等防偽措施，但總務省未推廣使用判別軟體。隨偽造案接連曝光，總務省和數位廳本月17日通知民間業者傳如何辨別偽造卡片。警視廳認為，曾偽造在留卡的外國人組織現已將目光轉向個人編號卡。